Июль стал рекордным месяцем в Украине по автопродажам

В июле 2020 года в Украине было реализовано 8 тысяч 903 новых автомобиля — таким образом, прошлый месяц стал рекордным в этом году по автопродажам.

Как сообщил AUTO-Consulting генеральный директор ТОВ "Хюндай Мотор Украина" Игорь Гладковский, стремительный рост украинского рынка новых авто, в сравнении с европейским, определила совокупность факторов.

По его словам, отложенный спрос является закономерным результатом реакции на нестабильность.

"В период карантина люди не спешили тратить свои сбережения, либо же оформлять кредиты. В то же время, временная недоступность общественного транспорта подтолкнула многих задуматься о вариантах собственной мобильности. За последние годы дестабилизирующих факторов было немало, и на рынке это отразилось старением автопарка. Закономерно, что любая стабилизация (в данном случае — ослабление карантинных мер) раскрывает потенциал для роста. Именно это, собственно, мы сейчас и наблюдаем", — считает Гладковский.

В свою очередь, директор по маркетингу Группы компаний "АИС" Сергей Боровик отметил, что на этот рост повлиял целый ряд факторов.

Он пояснил, что это был рост спрос в период так называемого "валютного окна" — короткого периода в несколько дней, когда курс гривни к доллару/евро резко падает, а цены еще остаются старыми.

Таким образом, долларовая цена автомобиля существенно меньше обычной, и спрос в этот период резко увеличивается.

Кроме этого, был реализован отложенный спрос, как со стороны корпоративных клиентов, так и физлиц, что является еще одним фактором роста.

В то же время, в мае и июне на некоторые бренды/модели был небольшой дефицит и задержки в поставках. Эти авто были выданы клиентам в следующем месяце, что и увеличило цифру регистраций. Тем более, что июль имеет один из самых высоких в году индекс сезонности.

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Напомним, в июне на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 760 машин. По сравнению с показателем годичной давности спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка уменьшился на 21%.

В тоже время майский рынок новых легковых автомобилей уменьшился на 15%. В течение этого месяца украинцы приобрели и зарегистрировали около 6000 новых машин.