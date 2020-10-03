Оказались в ловушке: владельцев "евроблях" массово штрафуют на 170 тысяч грн

Владельцы автомобилей на еврономерах в ожидании доступной растаможки массово получают штрафы по 170 тысяч грн.

Об этом сообщает "Дорожный адвокат".

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Указано, что превышение срока временного ввоза или транзита авто на еврономерах более чем на 30 суток, а так же потеря этих автомобилей, предусматривает штраф 170 тысяч грн или их конфискация. Протоколы о нарушении таможенных правил выписывают таможенники, решение принимают суды, отмечает издание.

"Существует ошибочное мнение о наличии "Меморандума", который якобы запрещает таможенникам штрафовать за превышение сроков временного ввоза автомобилей, до принятия закона о доступной растаможке. Однако такого "Меморандума" не существует, и принятие закона не актуально. Еще одно заблуждение — продление сроков пребывания в Украине на период карантина", — отмечает Дорожный адвокат.

По информации издания, первыми получают протоколы граждане, которые после смягчения карантина пересекают таможенную границу Украины. Тем, кто границу не пересекает, такие протоколы пока не выписывают.

"Суды также встали на сторону государства. Массово применяют штрафы по 170 тысяч грн или конфискуют такие автомобили в доход государства", — говорится в публикации.

"Таким образом, владельцы "евроблях" сегодня оказались в ловушке. Они не могут вывезти авто, поскольку его сразу конфискуют и вручают протокол с уведомлением о дате заседания. Даже растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа 170 тысяч грн", — добавили в издании.

Напомним, в конце 2019 года владельцам "евроблях" пообещали очередные льготы.

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В апреле 2020 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №3389, предусматривающий снижение акцизов на ввоз "евроблях", однако этот документ пока не рассмотрен Верховной Радой.

Как сообщалось, 2 сентября около Верховной Рады представители общественной организации "АвтоЕвроСила" организовали митинг с требованием смягчить условия растаможки автомобилей на иностранной регистрации.