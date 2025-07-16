Історії успіху клієнтів Ощаду: досвід козячої ферми, що виготовляє крафтові сири Zinka

У невеличкому селі Усівка на Київщині виробляють крафтові сири не гірші за французькі та італійські. Тут розташоване сімейне фермерське господарство “Тетяна-2011”, де майже десять років розводять альпійських та зааненських племінних кіз. Підприємство навіть бере участь у міжнародних виставках виробників продукції з козиного молока. Із нього виготовляють понад 50 видів продукції під торговельною маркою Zinka: масло, сметану, йогурти та сири - м'які, тверді, напівтверді, з пліснявою, травами тощо.

Рецептуру продуктів розробляють під українського споживача. Так, сири бренду не мають специфічного смаку та запаху, на що впливають одразу кілька факторів, починаючи від утримання тварин та закінчуючи вибором обладнання та технологіями приготування. Сьогодні продукція Zinka має своїх шанувальників та продається не лише у фірмових магазинах, але й у великих мережах супермаркетів.

Цей бізнес - давній партнер Ощадбанку та багато років отримує від фінансової установи всебічну підтримку. У межах нового проєкту “Історії успіху клієнтів Ощаду” розповідаємо про господарство “Тетяна-2011”.

Кози господарства “Тетяна-2011”. Фото: Zinka

Лідер козівництва на ринку

Підприємець Василь Цвик розпочинав фермерську справу ще у 2011 році - створив господарство, назвавши його на честь доньки. Тривалий час займався рослинництвом, садівництвом, але згодом прийняв рішення підхопити тваринництво та переробку тваринних продуктів. Обрав нішу вільну від конкурентів та придбав 300 кіз. Починав переробку молока із 500 літрів на день.

“У 2016 році на місці нашої ферми було лише поле та два сараї. Але завдяки фінансуванню від Ощада тут відбулося будівництво повноцінних виробничих потужностей, розпочалося безпосередньо життя господарства”, - розповідає заступниця голови господарства Віта Цвик.

Василь активно впроваджував європейські методи ведення молочних господарств, адаптувавши їх до українських реалій. Отриману продукцію почав реалізувати під брендом Zinka - типовим ім'ям, що обирали для своїх кіз українські селяни.

Наразі ферма має близько 2200 гектарів землі та 6 гектарів яблуневого саду. Поголів’я нараховує близько 3600 тварин, а потужності господарства дозволяють переробку 5 тонн молока за зміну. Всі виробничі процеси на господарстві максимально автоматизовані завдяки найсучаснішому швейцарському та ізраільському обладнанню.

“Наше господарство цікаве та унікальне тим, що є багатогалузевим і сімейним. На сьогоднішній день для України це досить нестандартна історія, тож ми є першими у цій сфері”, - каже Василь Цвик.

Співпраця, гранти та підтримка

Не в останню чергу підприємство завдячує успіхом фінансуванню від Ощадбанку. “Ощадбанк підтримує будь-які наші ідеї, і ми у тісній співпраці разом їх впроваджуємо. Ми не лише отримуємо кредитування від банку, але й беремо участь у державних програмах. Наприклад, нещодавно ми отримали грант на переробку. Також ми маємо доїльний зал, облаштований завдяки Ощадбанку”, - розповідає Віта Цвик.

Василь Цвик додає, що за весь час співпраці з банком не мав жодних непорозумінь:

Наша взаємодія тримається на людському ставленні і партнерських стосунках - нам йдуть на зустріч у різних питаннях, розповідають про наявні програми, нагадують про оплату, пропонують допомогу. А головне - це все відбувається дуже швидко Василь Цвик Підприємець ФГ "Тетяна 2011"

У найважчі для українського підприємництва часи Ощадбанк продовжує підтримувати бізнес, зокрема малі та середні підприємства. Лише торік загальна сума виданих кредитів становила близько 14 млрд грн, що на 3,3 млрд більше ніж у попередньому році.

Для ефективної підтримки бізнесів фінансова установа активно співпрацює з державою та залучає міжнародні фінансові інституції - ЄБРР, EFSE, WNISEF, EIB, GIZ, Експортно‑Кредитне Агентство. Це дозволяє формувати зменшену ставку по кредиту, спрощені вимоги до залогу та довгострокове фінансування з грантовою складовою.