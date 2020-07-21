IT и Телеком 60 минут назад

Ключевой фигурант дела Wirecard и Payoneer скрывается в России

Ян Марсалек якобы находится в частном доме под Москвой под надзором российских спецслужб

Компания Wirecard. Фото: Getty Images Компания Wirecard. Фото: Getty Images
Компания Wirecard. Фото: Getty Images

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России.

Об этом сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.

Кратко и по делу в Telegram

Издание утверждает, что он находится в частном доме под Москвой под надзором российских спецслужб.

Собеседники Handelsblatt утверждают, что бывший член совета директоров Wirecard перед бегством перевел в Россию из Дубая "значительные деньги в биткойнах".

При этом отмечается, что Марсалек 18 июня якобы отправился чартерным рейсом из австрийского Клагенфурта через Таллин в Минск, а оттуда — в Россию. По версии газеты, операционный директор часто бывал в РФ в последние годы.

Ранее The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy также сообщили, что Марсалек после бегства отправился в Минск. Издания утверждают, что он прибыл в Беларусь 19 июня. Der Spiegel заявил, что им интересовалась ФСБ России.

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Скандал вокруг Wirecard начался в июне. В ходе аудита стало известно, что на счетах компании не хватает €1,9 млрд. Прокуратура Германии арестовала бывшего гендиректора Маркуса Брауна за завышение отчетностей о продажах и остатках денег на ее счетах. Марсалек подозревается в манипуляциях на бирже.

Также известно, что Wirecard выпускал карты для пользователей Payoneer. Прекращение обслуживания карт, привязанных к счетам Payoneer, вызвало бурю в среде оффшорных программистов.

Позже Payoneer возобновил обслуживание клиентов и сейчас ищет нового партнера для обслуживания своих клиентов с помощью привязанных платежных карт.

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