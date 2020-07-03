Payoneer полностью восстановила работу всех сервисов

Международная платежная платформа Payoneer 2 июля полностью восстановила все сервисы карт Payoneer Prepaid Mastercard. Средства с карт уже можно переводить на банковские счета. Кроме того, заработали сервисы осуществления платежей и управления валютами. Эти услуги идут в дополнение к возможности снятия наличных в банкоматах и кассах.

Ранее ожидалось, что Payoneer смогут активировать вышеперечисленные функции только 6 июля, сообщает "Лига".

"Мы отреагировали на отзывы своих клиентов и благодаря круглосуточной работе смогли запустить все сегодня. Вскоре мы также предоставим нашим клиентам возможность пополнять карты новыми средствами. Мы делаем это поэтапно и сообщим вам, когда данная возможность вступит в силу для вашей учетной записи, поэтому обязательно следите за электронным письмом от Payoneer с информацией", — сообщила в COO Payoneer Керен Леви в своем видео-обращении.

Также, Карен Леви сообщила, что завершив аудит и сняв блокировку с Wirecard UK, FCA подтвердили: все средства держателей карт хранятся на защищенных трастовых счетах в банках 1-го уровня в Великобритании, в соответствии с их требованиями и согласно лицензии.

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Напомним, что в конце июня пользователи карт платежной системы Payoneer, у которых счет привязан к партнерской карте Wirecard AG, пожаловались на то, что потеряли доступ к своим деньгам. Держатели карт не могли ни совершить оплату картой, ни вывести деньги на счет в местном банке. Как сообщало НВ, пользователи карт Payoneer получили на свою почту сообщения, в которых говорится, что средства на картах оказались заморожены из-за банкротства финансового партнера системы — немецкой компании Wirecard AG.

Ранее аудиторы обнаружили на счетах Wirecard недостачу в 1,9 млрд евро. После чего бывший гендиректор компании Маркус Браун сдался полиции. После этого, 25 июня, компания подала на банкротство. Как уточняет Reuters, компания осталась должна кредиторам около $4 млрд.