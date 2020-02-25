Энергетика 1 час назад

Коболев сообщил, сколько еще продержатся низкие цены на газ

По его словам, падение цен связано с излишком предложения сжиженного газа на мировом рынке

Коболев сообщил, сколько еще продержатся низкие цены на газ Коболев сообщил, сколько еще продержатся низкие цены на газ
Андрей Коболев. Фото: NewsOne

Низкие цены на природный газ в Европе сохранятся в течение ближайших 2-3 лет. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время Украинского энергетического форума в Киеве.

"Летом производятся большие объемы газа, которые негде хранить. Есть ограниченные хранилища в Европе, потребители в Азии не могут их хранить, так как у них нет таких хранилищ, а потребление падает. В результате, весь этот газ идет на европейский рынок, где создается излишек предложения, и цена проваливается до очень низкого уровня. Эта тенденция будет иметь место в течение нескольких следующих лет", — цитирует Коболева "Лига. Бизнес".

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Ранее стало известно, что цена поставки природного газа для нужд населения и производителей тепла в феврале 2020 года составит 3,948 грн/кубометр (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 15,1% меньше, чем в январе 2020 года (4,65 грн/кубометр), на 37% меньше, чем в феврале 2019 года и является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года.

Напомним, в конце декабря 2019 года Кабмин предоставил предприятиям ТКЭ возможность уменьшать размер платы за отопление, если цена газа, приобретенного в соответствующем месяце отопительного сезона, ниже цены, которая учтена в структуре тарифов. Процент уменьшения платы за отопление зависит исключительно от стоимости природного газа, учтенного в структуре действующих тарифов на услуги теплоснабжения и удельного веса этой составляющей в структуре себестоимости услуги.

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