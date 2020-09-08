Транспорт 10 минут назад

Ловить нарушителей на дорогах Украины будут "фантомные патрули" — МВД

Полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей на дорогах

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

Наряду с системой автоматической фиксации на дорогах Украины будут работать системы фиксации правонарушений в неавтоматическом режиме.

Одним из таких эффективных методов в Министерстве внутренних дел рассматривают фиксацию полицейскими в движении полицейского авто, сообщил на брифинге во вторник, 8 сентября, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений", — отметил он.

По словам Билошицкого, сейчас МВД закупает 4 тестовые программы, тендер уже объявлен, а на будущую программу 2021-2023 годов заложена покупка нескольких таких приборов.

Читайте также:
Появились "двойники": украинцы жалуются на видеофиксацию нарушений ПДД (ФОТО)

В свою очередь председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков уточнил, что до конца 2020 года на дорогах Украины появится 4 тестовые программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие несколько лет.

"Все будет финансироваться из государственных программ. Все закупки и тендеры будут абсолютно прозрачными, пожалуйста, следите", — добавил он.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко доложил, что будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей.

"Первая часть — это стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности, и о них знают все водители. Вторая часть — это камеры, которые устанавливают в полицейские авто. А третья — это камеры типа TruCam", — сообщил он.

Напомним, 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. В частности, правонарушения в столице фиксируют 20 камер.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский заявил об "уничтожении" 90% тендерных "троллей", зарабатывавших на ремонте дорог
Зеленский заявил об "уничтожении" 90% тендерных "троллей", зарабатывавших на ремонте дорог
С 2021 года в Украине начнут строить дороги из промышленных отходов
С 2021 года в Украине начнут строить дороги из промышленных отходов
Под Киевом в ДТП погибли мотоциклист и его пассажирка (ФОТО)
Под Киевом в ДТП погибли мотоциклист и его пассажирка (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
"Знизу постукали": як кияни оцінили музичне шоу Зеленського на День Незалежності

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ярославский станет генеральным инвестором и координатором "Кремниевой Долины" в Харькове

  3. ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии коронавируса

  4. Вода по часам: в Крыму ввели самый жесткий этап ограничений на подачу воды

  5. В Швейцарии открыли 15-километровый железнодорожный тоннель в Альпах (ФОТО)

Загрузка...