Ловить нарушителей на дорогах Украины будут "фантомные патрули" — МВД

Наряду с системой автоматической фиксации на дорогах Украины будут работать системы фиксации правонарушений в неавтоматическом режиме.

Одним из таких эффективных методов в Министерстве внутренних дел рассматривают фиксацию полицейскими в движении полицейского авто, сообщил на брифинге во вторник, 8 сентября, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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"В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений", — отметил он.

По словам Билошицкого, сейчас МВД закупает 4 тестовые программы, тендер уже объявлен, а на будущую программу 2021-2023 годов заложена покупка нескольких таких приборов.

В свою очередь председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков уточнил, что до конца 2020 года на дорогах Украины появится 4 тестовые программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие несколько лет.

"Все будет финансироваться из государственных программ. Все закупки и тендеры будут абсолютно прозрачными, пожалуйста, следите", — добавил он.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко доложил, что будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей.

"Первая часть — это стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности, и о них знают все водители. Вторая часть — это камеры, которые устанавливают в полицейские авто. А третья — это камеры типа TruCam", — сообщил он.

Напомним, 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. В частности, правонарушения в столице фиксируют 20 камер.