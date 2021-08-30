Местные власти снова могут подать заявки на проведение оптического интернета в села

Министерство цифровой трансформации объявило дополнительный этап подачи заявок на получение интернет-субвенций местными общинами, которые не успели подать их в июне или подали с ошибками. Он продлится до 10 сентября.

Как говорится в сообщении ведомства, работы будут профинансированы за счет нераспределенного бюджета (16,2 млн грн) и возможных остатков средств, которые не будут использованы общинами в пределах текущих закупок.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Главное условие участия в проектах — это отсутствие в селе оптических сетей. Подать заявку на участие можно через сервис госуслуг "Дія". После заполнения формы главе общины нужно будет внести свои контактные данные и подписать заявку с помощью электронной подписи.

"Для развития сети оптического интернета 670 территориальных общин получили более 483 млн грн. Сегодня уже 510 общин объявили тендеры, а 112 — завершили проведение закупок. Сейчас провайдеры активно строят сети для подключения сел", — отмечают в ведомстве.

Отслеживать все тендеры и подробную информацию о каждой закупке можно с помощью онлайн-дашборда.

"Благодаря интернет-субвенции к оптическому интернету будут подключены более 6 тысяч соцобъектов в 3 тысячах сел. Проект даст значительный социальный эффект, ведь благодаря ему уже в этом году более 1 млн украинцев получат возможность впервые подключиться к оптическому интернету. Это поможет обеспечить равный доступ и возможности для каждого украинца", — указывают в Минцифры.

Читайте также: Кабмин на полгода отложил запуск в Украине 5G

Напомним, что изначально министерство принимало заявки до 28 июня. Было предусмотрено, что субвенцию на проведение интернета получает община на те села, которым от наименьшей суммы финансирования будет больше всего пользы.

Приоритетность населенных пунктов определяется по формулам, определенным Кабинетом министров, которые учитывают количество жителей сел и количество объектов социальной инфраструктуры в них.