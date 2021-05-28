"Укртелеком" предложил киевским провайдерам узаконить нелегальное кабельное оборудование

АО "Укртелеком" предлагает киевским провайдерам, которые владеют несанкционированно размещенным телекомоборудованием в кабельной канализации электросвязи (ККЭ) легализировать отношения путем заключения соответствующих договоров, передает "Интерфакс-Украина".

"Инвентаризация кабелей связи, проводится регулярно, на отдельно определенных участках ККЭ и смотровых устройствах. По данным инвентаризации прошлых периодов, процент "нелегальных" кабелей в ККЭ "Укртелекома" составляет от 7% до 19% от общего количества всех кабелей, проложенных в ККЭ", — заявил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

По информации компании, ресурс ККЭ ограничен и все провайдеры должны иметь равные права доступа и пользования им.

Таким образом, "Укртелеком", который является владельцем и балансодержателем ККЭ, проводит ряд мероприятий для наведения порядка в кабельной канализации, обеспечения одинаковых условий пользования ею для всех игроков рынка.

В течение июня "Укртелеком" проведет легализацию кабелей связи в смотровых устройствах кабельной канализации столицы и предлагает в этой связи владельцам несанкционированно размещенного в ККЭ телекомоборудования начать работу по легализации отношений путем заключения соответствующих договоров, заявку на заключение которых можно будет подать с 1 по 30 июня 2021 года.

По словам Шуранова, после Киева подобная инициатива будет реализована и в других городах Украины.

"Наша цель — дать коллегам по рынку комфортные возможности для легализации и работы в соответствии с украинским законодательством", — подчеркнул он.

Напомним, в августе 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, переоформила компании ООО "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") лицензии в связи с сокращением территории предоставления услуг по технологии CDMA-800.

Ранее сообщалось, что компания "Укртелеком" предложила Министерству цифровой трансформации достичь целевого показателя 95% охвата сельского населения оптическим интернетом.