"Интертелекому" продлили лицензию на мобильную связь взамен на сокращение покрытия

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), переоформила компании ООО "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") лицензии в связи с сокращением территории предоставления услуг по технологии CDMA-800.

Об этом говорится в сообщении НКРСИ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что "Интертелеком" сообщил НКРСИ о своих планах об оптимизации использования радиочастотного ресурса (РЧР) и сокращении перечня регионов, в которых компания будет предоставлять услуги.

Известно, что оператор планирует провести оптимизацию РЧР в 3 этапа. На данном этапе компания прекращает пользование радиочастотным ресурсом CDMA-800 в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.

"Сейчас в рамках проекта по внедрению новых технологий в диапазоне 900 МГц, ООО "Интертелеком" своевременно выполнило возложенные на него обязательства по проведению радиочастотного рефарминга, связанного с высвобождением своей части радиочастотного ресурса для последующего внедрения стандарта связи E-GSM и запуска LTE-900 другими операторами мобильной связи", — говорится в сообщении.

В то же время "Интертелеком" намерен возобновлять использование 4 и 5 каналов CDMA-800 в Одесской области и планирует улучшить предоставление услуг в регионе с последующим переходом к стандарту LTE (4G).

Ранее оператор объявил об ограничении своих услуг в указанных 9 областях Украины с 1 сентября 2020 года.

При этом основной причиной ограничения услуг в ряде областей компания называет свою неспособность оплатить лицензию на LTE-частоты из-за нестабильной экономической ситуации в связи с коронавирусной эпидемией.

ООО "Интертелеком" — национальный оператор мобильной связи, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи по технологии CDMA, а также безлимитный 3G интернет на скорости до 14,7 Мбит/с. Активная абонбаза оператора составляет около 600 тысяч пользователей, большинство из которых проживают в сельской местности.

Компания создана в 2001 году, 3G сеть оператора охватывает все областные центры и более 14 тысяч населенных пунктов, в которых проживает более 85% населения Украины. Также покрытием "Интертелекома" обеспечены все основные автомобильные и железнодорожные пути сообщения.

Читайте также: Кабмин упростил мобильным операторам развертывание сетей 4G

Напомним, 31 марта Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, отозвала лицензию на использование радиочастот для высокоскоростной связи 4G у оператора мобильной связи "Интертелеком" в связи с неуплатой ее стоимости.

Также комиссия на своем заседании 7 апреля приняла решение аннулировать разрешения этой телекоммуникационной компании на эксплуатацию радиоэлектронных средств (специальной телекоммуникационной инфраструктуры) для запуска 4G-связи.

В тот же день, 7 апреля, Окружной админсуд Киева приостановил действие решения Нацкомиссии об отмене лицензии телекоммуникационной компании "Интернациональные сети" на использование радиочастот для высокоскоростной 4G-связи до рассмотрения дела по сути.