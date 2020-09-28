Наказание за маргарин: суд подтвердил штраф "олкомовскому" заводу за плагиат

Верховный суд подтвердил штраф "Киевскому маргариновому заводу" из-за маскировки маргарина "сливочного особенного" под торговую марку "Щедро".

Об этом сообщила "Лига антитраста" со ссылкой на решение суда от 17 сентября, передают "Наші гроші".

Как отмечает издание, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2018 году оштрафовал ЗАО "Киевский маргариновый завод" на 163 тысячи грн за недобросовестную конкуренцию. Предприятие упаковывало свой маргарин так, что потребитель мог его спутать с продукцией ООО "Щедро".

Проведенный в рамках расследования сравнительный анализ оформления упаковок свидетельствует, что оформление маргарина "Запорожский "Сливочный особый" производства ООО "Щедро" и "Сливочный особый" производства ЗАО "Киевский маргариновый завод" по общей художественной композиции и стилю, цветовой гамме (фону, цветом надписей), размещением основных надписей и отдельных элементов, являются похожими.

При этом, такую ​​упаковку "Щедро" начало использовать раньше "Киевского маргаринового завода".

82% опрошенных в рамках расследования респондентов считают дизайн похожим и 65% опрошенных могли бы их спутать, приобретя одно вместо другого.

"Киевский маргариновый завод" оспорил в суде решение АМКУ, в том числе, по основаниям нарушения процедуры опроса и оформления его результатов. Однако, суды всех трех инстанций встали на сторону Комитета и отказали в удовлетворении иска.

ЧАО "Киевский маргариновый завод" принадлежит владелице Olkom Group Анне Олексенко.

Бенефициаром ООО "Щедро" является Анатолий Мартынов, один из непубличных представителей группы "Приват".

Как сообщалось ранее, закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", вступивший в силу 6 августа, обязывает компании-производителей использовать новую маркировку, которая облегчает потребителю выбор и информирует его обо всех особенностях производства, хранения и использования конкретного продукта.