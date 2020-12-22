Philip Morris подал в международный арбитраж заявление против Украины из-за штрафа АМКУ

Несколько компаний группы Philip Morris International подали в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, США) заявление об арбитражном разрешении спора против правительства Украины.

Как говорится в сообщении табачного производителя, по мнению Philip Morris, Украина нарушила обязательства, взятые на себя в соответствии с двусторонними соглашениями о взаимной защите инвестиций с США и Швейцарией.

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Компания поясняет, что в 2010 и 2011 годах Антимонопольный комитет Украины разрешил дистрибьютору "Тедис Украина" получить контроль над большинством оптовых продавцов табачных изделий и заключить соглашения о неконкуренции.

Однако в 2019 году АМКУ решил, что украинские дочерние компании PMI, другие мировые производители табачных изделий и "Тедис" вступили в сговор, чтобы помочь "Тедису" установить монополию на рынке, и наложил крупные штрафы.

"Действия Антимонопольного комитета Украины, который позволил дистрибьютору получить контроль над оптовиками, а потом передумал и оштрафовал компании и дистрибьютора за то, что они следовали разрешениям комитета, являются незаконными, нелогичными и необоснованными", — говорится в сообщении.

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По мнению PMI, решение комитета нарушило ее права в соответствии с соглашениями между США и Украиной и между Швейцарией и Украиной о справедливом и равноправном режиме их инвестиций в Украину и защите от произвольных и дискриминационных действий по причинению вреда.

Напомним, в октябре 2019 года АМКУ оштрафовал ряд табачных компаний и "Тедис Украина" на общую сумму в 6,5 млрд грн.

В частности, суммы штрафов составили: "Тедис Украина" — 3,4 млрд грн, "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" — 366 млн грн, "Филипп Моррис Украина" — 814 млн грн, "Джей Ти Интернешнл Украина" — 434 млн грн, "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" — 488 млн грн, "Империал Тобакко Продакшн Украина" — 167 млн грн, "Империал Тобакко Юкрейн" — 292 млн грн, "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украины — 80 млн грн, АО "Табачная компания ОАО "Прилуки" — 448 млн грн.

Отметим, что свой штраф "Тедис" вознамерился обжаловать в Верховном суде. Ранее сообщалось, что срок, когда Украина могла урегулировать конфликт, из-за гигантских штрафов АМКУ табачным производителям без привлечения международного арбитража, закончился в октябре.