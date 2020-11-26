"Тедис Украина" намерена обжаловать в Верховном суде свой штраф

Крупнейший дистрибьютор сигарет в Украине компания "Тедис Украина" намерена обжаловать в Верховном суде решение Северного апелляционного хозяйственного суда, оставившего в силе штраф в 3,4 млрд гривен, наложенный на компанию Антимонопольным комитетом Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе "Тедис Украина".

"Официально уведомляем, что компания "Тедис Украина" не согласна с этим решением суда и будет обращаться в Верховный суд с кассационной жалобой на предыдущие решения судов для отмены решения АМКУ", — говорится в сообщении.

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Как уточнили в компании, Северный апелляционный хозсуд 25 ноября рассмотрел апелляционную жалобу "Тедис Украина" и принял решение в пользу АМКУ.

"Данное решение Северного суда считаем необоснованным и незаконным. Подобное решение может привести не только к утратам миллиардов налоговых поступлений в государственный м местные бюджеты Украины, а и к сокращению рабочих мест тысяч украинских семей по всей Украине в период коронакризиса", — говорится в сообщении компании.

В "Тедис Украина" подчеркнули, что компания работает с 2011 года исключительно в правовом поле и системно выступает за прозрачность табачного рынка в Украине.

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина". В том числе "Тедис Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн, а "В.А.Т. — Прилуки" — на 448,3 млн грн.

Впоследствии табачники обжаловали это решение комитета в судах.