Потребрынки 1 час назад

Электронные сигареты в Украине могут подорожать почти в два раза

Цена на пачку электронных сигарет вырастет с действующих 50 грн до, как минимум, 80 грн

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Верховная Рада Украины не поддержала поправку Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по смягчению роста акциза на табачные изделия электрического нагрева (ТИЭН).

Согласно данным официального портала Верховной Рады Украины, за эту поправку проголосовало 211 депутатов при необходимых 226-ти.

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Как отмечает УНИАН, из-за "проваленной" поправки потери государственного бюджета ожидаются на уровне до 5 млрд грн, а цена на пачку ТИЭН повысится до 80 грн.

При этом, под угрозой более 50 тысяч рабочих мест и более $200 млн иностранных инвестиций.

По информации агентства, налоговый комитет Рады предлагал повысить акциз на ТИЭН на 200%, плюс по 30% с каждого следующего года до 2025 года.

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Но так как нардепы поправку не поддержали, с нового года вступит в силу еще более масштабное повышение акциза на ТИЭН — сразу на 320%.

Таким образом, цена на пачку электронных сигарет вырастет с действующих 50 грн до, как минимум, 80 грн.

Несмотря на то, что в Украине уже около 1 млн курильщиков перешли с традиционных сигарет на электронные, резкое увеличение цен приведет к тому, что часть потребителей вновь вернется к потреблению наиболее вредных табачных изделий — традиционных сигарет.

Кроме этого, есть вероятность того, что кроме контрабандных сигарет на рынке Украины появятся также и контрабандные ТИЭН из Молдовы, Беларуси и Российской Федерации, где цены на них будут примерно в 1,5 — 2 раза ниже, чем в Украине.

В связи с этим, запланированные доходы от акциза на электронные сигареты окажутся под угрозой, что может привести к дополнительным потерям госбюджета на уровне 4,8 — 5 млрд грн.

Напомним, 1 января с полок украинских магазинов исчезнут все жидкости для электронных сигаретВсему виной нормы закона 466-ІХ, согласно которым, уже с нового года все жидкости, используемые в электронных сигаретах, должны обязательно иметь акцизную марку и облагаться акцизным сбором.

 

 

 

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