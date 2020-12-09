Очередной "ляп" нардепов может парализовать отрасль электронных сигарет — СМИ

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ решил ограничить возможность импортерам и производителям электронных сигарет продать в 2021 году остатки ввезенной или изготовленной продукции. Соответствующее положение члены комитета вычеркнули из законопроекта №4101. С 1 января, электронные сигареты в магазинах законно продаваться не смогут, — утверждают журналисты издания Деньги.UA.

Напомним, что в начале 2020 года, парламент проголосовал за закон №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Закон облагает акцизным налогом электронные сигареты и компенсирует потери государственного бюджета от перехода курильщиков классических сигарет на альтернативную продукцию. Вроде бы все логично. Тем более, что Минфин и ГНС пообещали участникам рынка, что произведенную или импортируемую в 2020-м продукцию можно будет продать в течении 2021 года.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отрегулировать отраслевые изменения планировали в проекте Закона №4101 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины". Проект был разработан Кабинетом Министров, но, как отмечают Деньги.UA члены профильного комитета разработали собственный законопроект №4101-д в котором удалили, положения, позволявшие продавать продукцию, произведенную или импортируемую в Украину в 2020 году, в течение первых шести месяцев 2021 года.

Рынку электронных сигарет в январе грозит катастрофа. Поскольку даже импортеры и оптовики по состоянию на конец 2020-го до сих пор не получили акцизную марку и необходимые лицензии на торговлю. А собственники розничных точек вообще не имеют возможности ни получить акцизную марку, ни продать уже выкупленную продукцию. Лицензия на оптовую торговлю, является обязательной с 01.01.2021 для импортеров и производителей жидкостей, используемых в электронных сигаретах. "После получения такой лицензии нужно заказать и наклеить марки акцизного налога на всю продукцию, находящуюся на складах и в магазинах — а это запрещено украинским законодательством!", — отмечается в статье.

Отклоненный комитетом законопроект №4101 от 15.09.2020 года и альтернативный законопроект №4101-2 от 01.10.2020 года раньше содержали чрезвычайно важное положение: "Жидкости, используемые в электронных сигаретах, не маркированы марками акцизного налога, обращаются к 30 июня 2021 включительно".

"Данное положение было внесено правительством Украины в выполнение своих международных обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. В документе четко отмечается, что необходимо установить переходный период с целью создания условий для проведения модификации производственного процесса и реализации складских остатков, особенно в отношении продукции, отличной от сигарет", — сообщают Деньги.UA.

Производителям и импортерам электронных систем доставки никотина и их составляющих требуется дополнительное время для подготовки к новым законодательным ограничениям, отмечает издание. На складах и в магазинах содержатся запасы продукции не менее, чем на три месяца — их нужно продать. Электронные системы доставки никотина, являются товарами невысокой ликвидности и с длинным периодом оборачиваемости, поэтому малым и средним предпринимателям также требуется не менее года для продажи имеющихся товарных запасов.

Журналисты Деньги.UA считают, что народные избранники сознательно или нет, но ставят под угрозу поступления в государственный бюджет, запланированные в 2021 году от отрасли электронных сигарет. Также, члены комитета подставляют правительство и лично Премьер-министра Дениса Шмыгаля, потому что проект №4101 готовился непосредственно Кабмином, именно с целью сбалансированных бюджетных поступлений.

Деньги.UA напоминают, что осенью 2019 года, Владимир Зеленский на встрече с представителями табачной отрасли подчеркивал, что вопросы улучшения бизнес-климата и обеспечения прогнозируемости государственной политики и регулирования рынков — являются приоритетными. "Но, похоже, для членов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ, мнение президента не важно", — резюмируют журналисты.