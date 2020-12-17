Экономика 40 минут назад

До 2 млрд грн потеряет бюджет из-за новых требований к электронным сигаретам — обращение

1 января с полок украинских магазинов исчезнут все жидкости для электронных сигарет. Пользователе электронных сигарет толкнут вернуться к традиционному табакокурению, а предприниматели понесут неоправданные убытки

Фото: Pxhere Фото: Pxhere
Фото: Pxhere

Юридическая коллизия и технические несогласованности в действующем украинском законодательстве приведут к остановке легального рынка электронных сигарет и росту теневого рынка уже с 1 января 2021 года, сообщает УНИАН.

Как отмечают специалисты Американской торговой палаты и Европейской бизнес-ассоциации, всему виной нормы закона 466-ІХ, согласно которым, уже с нового года все жидкости, используемые в электронных сигаретах, должны обязательно иметь акцизную марку и облагаться акцизным сбором.

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"Необходимые марки смогут быть доступны для производителей и импортеров жидкостей не раньше чем в последние дни декабря текущего года и применены исключительно для маркировки продукции, производимой после 1 января 2021, что, по данным компаний-членов ассоциации, на несколько месяцев фактически заблокирует функционирование рынка жидкостей для электронных сигарет... Кроме того, розничные точки после этого некоторое время вынуждены будут содержать пустые полки в ожидании маркированной продукции, ведь производителям и импортерам необходимо несколько месяцев на настройку необходимых процессов для обеспечения маркировки продукции", - говорится в обращениях Европейской бизнес-ассоциации к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру парламента Дмитрию Разумкову и главе налогового комитета Даниилу Гетманцеву.

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Как отмечают в Американской торговой палате, такая ситуация грозит государству недополучением около 2 млрд грн налоговых поступлений, а десяткам тысяч точек розничной торговли — существенными потерями, что является недопустимым в условиях длительного глобального финансово-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Для решения сложившейся проблемы эксперты и представители рынка призывают депутатов как можно скорее принять изменения в Налоговый кодекс и временно разрешить оборот немаркированных жидкостей для электронных сигарет — до тех пор, пока не появятся условия для их бесперебойной маркировки, во избежание остановки индустрии.

При этом, акцизный налог с этих жидкостей будет уплачиваться в порядке, установленном Налоговым кодексом.

В случае, если депутаты не внесут соответствующие изменения в налоговый кодекс в кратчайшие сроки, уже с января ведущие мировые производители продуктов этой категории могут уйти с рынка, а украинский рынок заполонит контрабандная продукция.

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