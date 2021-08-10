Пять человек получили ожоги из-за инцидента на ММК имени Ильича

Левобережная окружная прокуратура Мариуполя выясняет обстоятельства получения пятью работниками Мариупольского металлургического комбината имени Ильича ожогов на производстве.

Как говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры, открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 272 ​​Уголовного кодекса).

Установлено, что 9 августа в 17:05 на аглофабрике комбината при выполнении работ по ремонту оборудования произошел выброс горячей пыли из агломерационной машины.

Термические ожоги различной степени тяжести получили заместитель начальника одного из цехов, старший мастер и мастер, а также два электромонтера, которые в это время находились рядом. Пострадавшие в возрасте от 34 до 48 лет были доставлены в ожоговое отделение городской больницы.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.

Напомним, что в декабре 2020 года ММК имени Ильича завершил реконструкцию агломерационной фабрики, продолжавшуюся более семи лет.

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