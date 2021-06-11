"Метинвест" инвестирует более $1 млрд в новое производство холоднокатаного проката

Группа "Метинвест" запускает масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Общие инвестиции в проект превысят 1 млрд долларов. 10 июня группа подписала контракт на поставку оборудования с ведущим мировым поставщиком технологий для металлургии, итальянской компанией Danieli.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича планируется строительство цеха холодной прокатки. Он будет состоять из непрерывного стана холодной прокатки, совмещенного с линией травления, а также трех современных линий нанесения цинковых, алюмоцинковых и полимерных покрытий. На первом этапе инвестиции в проект превысят 800 млн долларов.

Планируется, что в 2025 году, после завершения первого этапа проекта, комбинат будет выпускать около 1,2 млн тонн в год высококонкурентного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием. При этом мощности по производству холоднокатаного рулона составят более 400 тысяч тонн, оцинкованного рулона — свыше 600 тысяч тонн и рулона с полимерным покрытием — более 140 тысяч тонн.