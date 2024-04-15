Принцип єдності : HRD Ferrexpo в Україні Юлія Клевова про дефіцит персоналу, повернення ветеранів та престиж робітничої професії

HR директорка однієї з найбільших гірничих компаній в країні розповіла про інклюзивність, рівність та різноманіття, які змінюють суспільство

Юліє, вас призначили директоркою з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні у січні 2024 року. Які відчуття від нової посади? Чи вже адаптувалися? На яких завданнях зосереджуєте зусилля?

Я вдячна Ferrexpo за довіру, адже тепер я можу компетентно впливати на HR-процеси у великій корпорації, створюючи для персоналу справедливі та продуктивні умови праці.

У лютому-березні я зосередила свою увагу на пошуку та збереженні персоналу. Адже компанія, попри війну, планує стабільно працювати та, за можливості, нарощувати виробничі потужності. Це стосується як робітників, так і інженерно-технічних працівників. Насправді це виклик, адже на ринку дефіцит кваліфікованого персоналу.

Які мої професійні пріоритети? Передусім мотивація персоналу на продуктивну працю, тобто створення для працівників Ferrexpo комфортних умов для роботи. Також у моїх планах зосередитися на демобілізованих співробітниках. Адже ми живемо й працюємо завдяки військовим, тож, звісно, не залишимо їх без підтримки. У нас є програма реабілітації демобілізованих працівників, і ми будемо її розвивати.

Як давно працює ця програма реабілітації й що вона передбачає?

Реалізацію ветеранської програми ми розпочали у 2014 році. Адже співробітники підприємств Ferrexpo захищали українську незалежність від самого початку агресії. Безперечно, і вони, і ті герої, які відслужили впродовж 2022-2024 років, повертаються додому з досвідом, який потрібно пережити та спрямувати у конструктивне русло.

За всіма співробітниками, які служать у Збройних силах України, зберігаються робочі місця, після демобілізації та якісної реабілітації ми пропонуємо їм повертатися на свої попередні робочі місця. У квітні 2023 року масштаб цієї програми розширився. Крім фізичної реабілітації, вона передбачає психологічне відновлення, соціальну адаптацію, санаторно-курортне оздоровлення і допомогу з оформленням документів.

Якщо ж за станом здоров’я ветерани не можуть працювати на попередніх позиціях, ми ініціюємо зміну місця роботи з урахуванням індивідуальних потреб. Якщо для цього демобілізованим потрібно опанувати нові навички, пропонуємо їм безплатно скористатися навчальними програмами центру технічної експертизи. Такі курси тривають кілька місяців, і на час навчання за ветеранами зберігається середній заробіток.

До ветеранів у нашій компанії особливе ставлення. Ми регулярно збираємося для неформальних зустрічей, щоб отримати від них зворотний зв’язок.

У моїх планах зосередитися на демобілізованих співробітниках.

Ви сказали про дефіцит на ринку праці. Тоді як шукати кваліфікованих працівників, якщо їх немає в Україні?

Шукати серед працівників компанії, допомагаючи їм професійно зростати. У нас уже є робітники, які мають декілька суміжних професій. Тож їх можна залучати до інших технологічних робіт.

Також пильну увагу приділяємо профорієнтації. Ми маємо вже зараз інвестувати у нашу молодь і показувати їм переваги та перспективи професій гірничодобувного, залізничного і ремонтного спрямування.

Вісім років поспіль разом із місцевими школами ми реалізуємо регіональний проєкт «Старт у професійне майбутнє». У його межах на базі обраних шкіл діють профільні класи Ferrexpo, які передбачають поглиблене вивчення дисциплін природничо-математичного циклу, екскурсії до промислових майданчиків гірничодобувних підприємств компанії та наукові дослідження учнів спільно з фахівцями наших підприємств.

Що це дає школярам? Вони розуміють, які саме професії потрібні, чим кожна з них цікава і яку краще обрати для себе.

Для випускників профільних класів, які під час вступу до вишів обирають спеціальності гірничотехнічного спрямування, є можливість узяти участь у стипендійній програмі Ferrexpo. Це додаткова стипендія від компанії усім, хто успішно навчається й демонструє хороші результати під час практики.

Уже четвертий рік поспіль у межах дуальної форми здобуття освіти Ferrexpo співпрацює з регіональними вишами. Співробітництво передбачає значно більшу кількість годин практичних занять на нашому виробництві.

Наша мета — й надалі підвищувати престиж робітничої професії й таким чином розвивати нашу компанію, щоб українцям хотілося тут працювати.

Чи є програми повернення людей з-за кордону? Наскільки це критично для Ferrexpo?

Це суперкритична проблема. Ferrexpo першою постраждала від неї, бо наше виробництво — це майданчик здебільшого для «чоловічих» професій. Причини цих труднощів не тільки у тому, що багато людей мобілізували. Ми розуміємо, що захист територіальної цілісності України — найвищий пріоритет для кожного українця.

Щодо програми повернення людей з-за кордону, то, на мій погляд, її передусім має сформувати держава. А ми підтримаємо ці ініціативи й будемо їх усіляко розширювати. Компанія розуміє, що через п’ять років Україна відчуватиме значний дефіцит робочої сили, тому активно профорієнтує молодь. Також у 2024 році ми плануємо реалізувати кілька проєктів із залучення молоді та жінок до навчання нетипових професій.

Як вплинула на настрої колективу і плинність персоналу ситуація з судами, арештами майна та блокуванням рахунків?

Звичайно, працівники стурбовані, адже у компанії завжди діяв принцип єдності та підтримки одне одного.

Свого часу ми не тільки швидко вирішили фінансові негаразди завдяки професіоналізму наших фахівців, а й постійно комунікуємо з персоналом щодо ситуацій, які ви згадали. Так ми уникаємо інформаційного вакууму, що зазвичай негативно впливає на психологічний стан людей. Ми всіляко підтримуємо наших співробітників задля збереження сприятливої атмосфери у колективах. Переконана, це сприятиме кадровій стабілізації.

Наша мета — й надалі підвищувати престиж робітничої професії і таким чином розвивати нашу компанію, щоб українцям хотілося тут працювати.

Чи є можливість у компанії дбати про навчання співробітників, пропонувати їм курси для поглиблення знань, підвищення кваліфікації?

Через необґрунтований тиск деяких правоохоронних структур на компанію її фінансові можливості наразі обмежені. Ми скоротили можливості працівників розвиватися завдяки платному офлайн-навчанню, натомість розширили спроможності безплатного онлайн-навчання.

Наші працівники свідомі та сучасні. Вони прагнуть розвиватися самостійно, бо розуміють, що саме особистий розвиток — найцінніша інвестиція у майбутнє. Ferrexpo допомагає їм, надаючи час та можливості для навчання та розвитку.

За війни у гірництві спостерігається певний спад середньої зарплати, якщо порівняти з іншими галузями. Чи планує Ferrexpo покращити ці показники?

У I кварталі поточного року всі співробітники й співробітниці отримали річний бонус у розмірі середнього місячного заробітку за злагоджену й стійку роботу впродовж 2023 року.

Уже цього року плануємо також підвищувати зарплати та розробити дієві ключові показники ефективності, від виконання яких і буде залежати розмір зарплати. Наголошу: наші співробітники й співробітниці заслуговують на те, щоб отримувати конкурентну оплату за свою непросту працю в умовах війни.

До великої війни у компанії активно розвивали програми DE&I. Чи планується й надалі інвестувати у цей напрям?

Звісно, бо це частина нашої культури. Ми цінуємо професіоналізм та готовність розвиватися попри соціальні, гендерні та віросповідні відмінності.

Ще 2019 року ми почали формувати простір для жіночого лідерства й професійного зростання співробітниць. Реалізували такі проєкти, як Школа жіночого лідерства Femunity та Школа інклюзивності Ferrexpo, після чого наші співробітники зрозуміли, що у всіх є право на успіх і кожен та кожна мають нагоду зростати у нашій компанії та громаді загалом.

Наразі розробляємо проєкти, що розвиватимуть інклюзивність, рівність та різноманіття і за межами компанії, щоб таким чином змінювати суспільство. Це посилює компанію і персонал.

Проєкти, які спрямовані на жителів громад, також важливі. Саме у громадах проживають родини наших працівників і працівниць. Вони частина суспільства, про яку ми завжди дбали і будемо дбати як соціально відповідальна компанія. Тому й питання добробуту персоналу теж у пріоритеті.

Чи важко жінці будувати кар’єру у гірничо-металургійній компанії, адже ГМК і досі має «чоловіче» обличчя?

Не скажу, що це легко. Як і в будь-якій іншій галузі, щоб зробити кар’єру, треба докласти багато зусиль, підкріплених професіоналізмом, досвідом та терпінням. Свій трудовий шлях у Ferrexpo я починала 28 років тому з позиції операторки електронно-обчислювальних машин. Потому весь час розвивала свої професійні та особистісні якості, працювала табельницею, фахівчинею з персоналу, начальницею бюро з управління персоналом. А за три роки до призначення на посаду HR-директорки була керівницею департаменту з мотивації, компенсацій та пільг. Я точно знаю: якщо є бажання прямувати вперед, ніщо й ніхто не може стати на заваді.

Ми цінуємо професіоналізм та готовність розвиватися попри соціальні, гендерні та віросповідні відмінності.

На що налаштовуєте персонал під час роботи у такі непрості часи?

На те, що треба планомірно розраховувати свої сили та продовжувати йти вперед. Не боятися змін і самим змінюватися. Ставити досяжні цілі й прагнути їх досягти. Бути готовими до різних сценаріїв, але докладати зусиль до реалізації оптимістичного розвитку подій. Бо людина, якщо правильно розставляє пріоритети, може вплинути на багато речей у своєму житті. Тож залишаймося оптимістами!

Чого вас навчив попередній рік і чого очікуєте від нинішнього?

Попередній рік навчив мене жити у складних умовах і при цьому рухатися вперед, дозволяти собі мріяти й бажати чогось, ставити собі цілі й прямувати до них. Коли нарешті дозволила собі мріяти, у мене з’явилися наміри, а тоді й шляхи досягнення певних мрій. Тоді вони почали здійснюватися. І все це завдяки вірі в людей, особистісному зростанню, умінню долати стрес і мотивувати інших навіть у непрості часи.