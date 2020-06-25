Путь к дефолту перевозчика: СМИ узнали о последствиях скандального тендера "Укрзализныци"

Управление средствами в "Укрзализныце" остается под непрозрачным контролем чиновников Министерства инфраструктуры. Проверки перевозчика, проведенные Госаудитслужбой, выявили нарушений почти на 12 млрд грн, при этом УЗ готовится к противоречивому тендеру на закупку колес для вагонов и бандажей на 2,4 млрд грн, которая может дать начало дефолту перевозчика.

Об этом сообщает UBR.

Так, два тендера — на поставку 54861 шт цельнокатаных колес (на 1,9 млрд грн) и на поставку 20400 шт бандажей — ободов на колеса (на 505 млн грн) — были объявлены в конце мая "Центром обеспечения производства" УЗ. Поставки предполагается осуществить до 31 декабря 2022 года — речь идет о контракте почти на 2,5 года. Журналисты уточняют, что такого количества деталей хватит на более чем 9 тыс вагонов, при этом на подготовку документации заинтересованным сторонам выделено времени до 9 июля. Журналисты считают, что объем партии и сроки могут говорить о коррупционной составляющей сделки.

Так, в материале отмечается, что в Украине нет производств, способных выпустить настолько крупную партию вагонов, а и.о. предправления УЗ Иван Юрик указал, что целесообразности в масштабной закупке колес нет, поскольку УЗ не планирует наращивать строительство вагонов.

Журналисты предполагают, что тендеры УЗ на закупку колес и бандажей могут быть попыткой Мининфраструктуры выручить "Интерпайп" Виктора Пинчука.

Текущий контракт на 2,4 млрд грн в украинских реалиях настолько огромен, что перекроет все потребности рынка. В результате ни один другой поставщик колес не сможет претендовать на свою долю на украинском рынке, а цены на колеса в условиях отсутствия конкуренции не имеют шансов быть снижены.

В условиях текущей цены в тендере УЗ для "Интерпайпа" заложена огромная рентабельность при реализации колес — более 100% (35976 грн за одно цельнокатаное колесо — т.н. максимально возможная средняя цена для данного тендера).

Статус "Интерпайпа" как единственного производителя колес позволяет создать дефицит на украинском рынке и продавать их с очень высокой маржинальностью. Такая ситуация должна заинтересовать АМКУ, считают эксперты рынка.

"Интерпайп" — единственный в Украине производитель железнодорожных колес (бренд KLW). Производимые компанией колеса приоритетно направлялись на экспорт, для УЗ эта продукция продавалась по остаточному принципу.

Колеса, удовлетворяющие техническим требованиям УЗ, кроме "Интерпайпа" производят лишь два российских предприятия (Выксунский металлургический завод и "Евраз НТМК") и одно казахстанское (ТОО "Проммашкомплект"). Любая поставка из РФ таких колес как стратегической продукции в нынешних условиях будет заблокирована.

Читайте также: Трубный бизнес Пинчука показал убытки в 1 квартале

Осенью 2020 года пройдет сертификацию продукция казахстанского ТОО "Проммашкомплект", после чего цена на цельнокатаные колеса в Украине существенно снизится. Поэтому аналитики не видят смысла в подписании контакта на закупку колес по запредельно высоким ценам и фиксации этих цен на 2,5 года.

Как напоминают в издании, в 2015 году УЗ объявляла технический дефолт, а в апреле Владислав Криклий допускал возможность его повторения — объем невыполненных обязательств перевозчика превысил 15 млрд грн.