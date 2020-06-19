Трубный бизнес Пинчука показал убытки в 1 квартале

Промышленная компания "Интерпайп" (принадлежит Виктору Пинчуку — Delo.ua), производитель стальных труб различного сортамента, заявляет об убытках от трубного бизнеса по итогам января-марта 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении Delo.ua.

Согласно финансовому отчету, в 1 квартале этого года выручка "Интерпайпа" от продаж труб упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40%, до $112 млн., в связи со снижением объемов продаж всего сортамента трубной продукции.

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Более того, EBITDA трубного дивизиона сокращается второй квартал подряд, в январе-марте 2020 года составив "минус" $5 млн.

Генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе отметил, что такая негативная динамика связана с падением спроса на трубы для добычи нефти и газа на украинском и американском рынках. "Государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" существенно уменьшила закупки OCTG-труб в связи с сокращением программы бурения в Украине. На рынке США продажи нефтегазовых труб упали из-за введенных пошлин, суммарный размер которых составляет 32%", — сказал он.

В целом, в 1 квартале 2020 года выручка "Интерпайпа" снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, до $251 млн., на фоне низких результатов трубного дивизиона, тогда как квартальный показатель EBITDA составил $86 млн., главным образом, за счет положительных результатов ж/д дивизиона.

В то же время, как подчеркнул Храйбе, воздействие пандемии COVID-19 на рынок ж/д продукции стран СНГ оказалось масштабнее, чем ожидали ранее в "Интерпайпе". "Остановка машиностроительных заводов и снижение ВВП заморозили вагоностроительную отрасль и рынок вагоноремонтов. Более того, с 1 июня 2020 года Евразийская экономическая комиссия возобновила действие 34,22%-ной антидемпинговой пошлины на украинские цельнокатаные колеса, что приведет к сокращению доли компании на рынке и снижению продаж в объемах", — прогнозирует гендиректор компании.

По его словам, в трубном сегменте против украинских металлургов в ЕС и странах MENA были также введены новые торговые барьеры. "Неблагоприятная рыночная конъюнктура как в трубном сегменте, так и в сегменте железнодорожной продукции негативно отразится на финансовых результатах "Интерпайпа" во 2 квартале 2020 года", — констатировал топ-менеджер.