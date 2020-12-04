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АПК 1 час назад

СБУ ликвидировала схему, по которой за наличку продали подсолнечного масла на 2,3 млрд грн

В ходе обысков силовики нашли продукции еще на 300 млн грн

СБУ ликвидировала схему безналоговой продажи подсолнечного масла. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ ликвидировала схему безналоговой продажи подсолнечного масла. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ ликвидировала схему безналоговой продажи подсолнечного масла. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ ликвидировала схему безналоговой продажи подсолнечного масла. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ ликвидировала схему безналоговой продажи подсолнечного масла. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ ликвидировала схему безналоговой продажи подсолнечного масла. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ ликвидировала схему безналоговой продажи подсолнечного масла. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ ликвидировала схему безналоговой продажи подсолнечного масла. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ ликвидировала схему безналоговой продажи подсолнечного масла. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ ликвидировала схему безналоговой продажи подсолнечного масла. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ ликвидировала схему безналоговой продажи подсолнечного масла. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ ликвидировала схему безналоговой продажи подсолнечного масла. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему тенизации доходов и уклонения от уплаты налогов при продаже подсолнечного масла. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Оперативники установили, что в 2019-2020 годах менеджмент нескольких коммерческих структур незаконно продавал продукцию за наличные без отражения в соответствующей отчетности.

Кратко и по делу в Telegram

Для легализации сделки и введения в заблуждение фискальных и контролирующих органов они использовали несколько противоправных схем. Таким образом злоумышленники уклонялись от уплаты налогов и искусственно формировали налоговый кредит при экспорте продукции.

По предварительным оценкам, злоумышленники реализовали 124 тысячи тонн подсолнечного масла сомнительного происхождения на более 2,3 млрд грн.

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Проведены обыски на объектах хранения и производства товара, в офисах и по месту жительства фигурантов дела в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и печати, доказывающие проведение сделки. Также выявлено 12 тысяч тонн продукции на общую сумму более 300 млн грн. Открыто производство по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса.

Мероприятия по блокированию схемы проводило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Офисом крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Напомним, ранее СБУ в Тернопольской области прикрыла схему "списания" запчастей к вертолету на 5 млн грн.

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