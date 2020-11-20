В черкасской больнице украли 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с Covid-19 — СБУ

Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой разоблачила хищение 2,4 млн грн бюджетных средств, выделенных одной из коммунальных больниц Черкасс на борьбу с эпидемией коронавирусной болезни. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По предварительным данным следствия, организовала схему руководительница медучреждения. Она подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн грн.

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Однако СБУ установила, что стоимость приобретенной продукции была существенно завышена. Цена по некоторым позициям, в частности защитным костюмам для врачей, превышала рыночную более чем вдвое. При этом задокументировано, что товары закупались без соблюдения норм тендерных процедур. По заключению экспертизы, ущерб городскому бюджету составил более 2,4 млн грн.

Сейчас начальнице медучреждения сообщено о подозрении по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Напомним, ранее в ноябре СБУ сообщила, что раскрыла масштабную схему завладения бюджетными средствами при проведении капитального ремонта больниц и школ в Кременском районе Луганской области.

Весной же сотрудники спецслужбы разоблачили и прекратили незаконное производство фальсифицированных некачественных дезинфицирующих средств.