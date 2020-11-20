Общество 1 час назад

В черкасской больнице украли 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с Covid-19 — СБУ

"Распил" происходил путем закупок противоэпидемиологических средств по сильно завышенным ценам

Черкасская больница закупала костюмы по двойным ценам, иллюстративное фото: СБУ Черкасская больница закупала костюмы по двойным ценам, иллюстративное фото: СБУ
Черкасская больница закупала костюмы по двойным ценам, иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой разоблачила хищение 2,4 млн грн бюджетных средств, выделенных одной из коммунальных больниц Черкасс на борьбу с эпидемией коронавирусной болезни. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По предварительным данным следствия, организовала схему руководительница медучреждения. Она подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн грн.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Однако СБУ установила, что стоимость приобретенной продукции была существенно завышена. Цена по некоторым позициям, в частности защитным костюмам для врачей, превышала рыночную более чем вдвое. При этом задокументировано, что товары закупались без соблюдения норм тендерных процедур. По заключению экспертизы, ущерб городскому бюджету составил более 2,4 млн грн.

Читайте также:
В Киев прибыла первая партия аппаратов ИВЛ с "коронавирусного фонда" (ФОТО)

Сейчас начальнице медучреждения сообщено о подозрении по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Напомним, ранее в ноябре СБУ сообщила, что раскрыла масштабную схему завладения бюджетными средствами при проведении капитального ремонта больниц и школ в Кременском районе Луганской области.

Весной же сотрудники спецслужбы разоблачили и прекратили незаконное производство фальсифицированных некачественных дезинфицирующих средств.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Госспецсвязи отменила итоги тендера на модернизацию связи в самолете Зеленского
Госспецсвязи отменила итоги тендера на модернизацию связи в самолете Зеленского
В Киев прибыла первая партия аппаратов ИВЛ с "коронавирусного фонда" (ФОТО)
В Киев прибыла первая партия аппаратов ИВЛ с "коронавирусного фонда" (ФОТО)
Кабмин планирует ввести в Украине полный локдаун в декабре — мэр Ивано-Франковска
Кабмин планирует ввести в Украине полный локдаун в декабре — мэр Ивано-Франковска
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве заключенные прямо из тюрьмы выманили у банка 1,4 млн грн, выдав себя за айтишников

  3. ГБР вызвало на допросы лидеров Майдана по делу о госперевороте — СМИ

  4. В Кабмине определили лучший эскиз Большого герба Украины (ФОТО)

  5. Верховный суд отменил 108 млн грн штрафа для "АТБ-маркета"

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...