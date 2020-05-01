В Украине прикрыли два цеха по производству контрафактных антисептиков (ФОТО, ВИДЕО)

В Сумах и Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили незаконное производство фальсифицированных некачественных дезинфицирующих средств.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, в Сумах Служба безопасности Украины разоблачила подпольное производство некачественных контрафактных дезинфицирующих средств, которые правонарушители продавали в медучреждения.

Как сообщили в СБУ, товар сбывали медучреждениям во всем регионе, а также через интернет. "Бизнес" организовали несколько местных предпринимателей на территории частного предприятия, которое принадлежит одному из них и находится на окраине Сум.

Фальсификат изготавливали под вымышленным брендом кустарным способом из сомнительного сырья без каких-либо разрешительных документов.

Во время следственных действий на производстве правоохранители изъяли почти 600 литров готового "антисептика", примерно 500 литров спирта неустановленного происхождения, химические соединения, пустую тару и оборудование для изготовления контрафакта.

По предварительным подсчетам специалистов, стоимость этой продукции и оборудования составляет почти 1 млн грн.

В настоящее время правоохранители устанавливают медицинские учреждения, которые купили фальсификат, чтобы изъять его и определить сумму нанесенного госбюджету ущерба.

Правоохранители начали уголовное производство по статье 227 ("Умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции") Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 17 тысяч грн штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме этого, сотрудники СБУ пресекли незаконное изготовление и реализацию некачественного антисептического средства на территории Киевской области.

Оперативники спецслужбы установили, что черкасский предприниматель организовал масштабное производство антисептика, нарушая все установленные санитарные нормы изготовления антисептических и дезинфицирующих средств.

Образцы продукции не проходили обязательной проверки на безопасность и не имеют свидетельства Государственной регистрации дезинфекционных средств МЗ Украины.

Во время пандемии COVID-19 сомнительные средства реализовывали оптовыми партиями и в розницу на территории Украины. В ходе санкционированных следственных действий по месту изготовления антисептика правоохранители обнаружили почти 40 тысяч литров спиртосодержащего вещества, партию готовой продукции, химические вещества, оборудование и пустую тару.

В рамках начатого уголовного производства по статье 204 ("Незаконное изготовление, хранение или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров") Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, с января по февраль 2020 года включительно с территории Украины экспортировали медицинских товаров, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу на $15,2 млн.