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Сделки по продаже Zakaz.ua пока нет — Степан Черновецкий
На сегодняшний день соглашение о продаже сервиса доставки еды Zakaz.ua не закрыто. Об этом сообщил его владелец Степан Черновецкий, передает “НВ Бизнес”.
По его словам, компания сейчас ведет переговоры со многими потенциальными покупателями.
"Сделки у нас пока нет. Я бы хотел, чтобы она была. Но на наиболее выгодных для нас условиях", – заявил Черновецкий.
Он подчеркнул, что в 2021 году через Zakaz.ua было продано товаров на $130 млн, а в этом году компания планирует выйти на показатели $200 млн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом Zakaz.ua выполняет семь тысяч заказов в день, в сервисе работает около двух тысяч человек.
Черновецкий отметил, что в первый год пандемии Covid-19 количество заказов выросло на 300%.
"На $31 млн мы должны были продать товаров в 2020 году. А продали на $85 млн или $86 млн. У нас был такой скачок спроса, что сервис лег", – рассказал бизнесмен.
Ранее сообщалось, что испанский сервис доставки Glovo, который уже несколько лет работает в Украине, собирается полностью выкупить украинский сервис Zakaz.ua за 60-80 млн долларов.
В то же время после появления новости о покупке Zakaz.ua сама компания в комментарии Delo.ua опровергла ее.
В январе в СМИ снова появилась информация, что компания Glovo якобы договорилась о поглощении украинского сервиса Zakaz.ua.