Сделки по продаже Zakaz.ua пока нет — Степан Черновецкий

На сегодняшний день соглашение о продаже сервиса доставки еды Zakaz.ua не закрыто. Об этом сообщил его владелец Степан Черновецкий, передает “НВ Бизнес”.

По его словам, компания сейчас ведет переговоры со многими потенциальными покупателями.

"Сделки у нас пока нет. Я бы хотел, чтобы она была. Но на наиболее выгодных для нас условиях", – заявил Черновецкий.

Он подчеркнул, что в 2021 году через Zakaz.ua было продано товаров на $130 млн, а в этом году компания планирует выйти на показатели $200 млн.

При этом Zakaz.ua выполняет семь тысяч заказов в день, в сервисе работает около двух тысяч человек.

Черновецкий отметил, что в первый год пандемии Covid-19 количество заказов выросло на 300%.

"На $31 млн мы должны были продать товаров в 2020 году. А продали на $85 млн или $86 млн. У нас был такой скачок спроса, что сервис лег", – рассказал бизнесмен.

Ранее сообщалось, что испанский сервис доставки Glovo, который уже несколько лет работает в Украине, собирается полностью выкупить украинский сервис Zakaz.ua за 60-80 млн долларов.

В то же время после появления новости о покупке Zakaz.ua сама компания в комментарии Delo.ua опровергла ее.

В январе в СМИ снова появилась информация, что компания Glovo якобы договорилась о поглощении украинского сервиса Zakaz.ua.