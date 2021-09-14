Бизнес 1 час назад

Zakaz.ua запускает доставку с рынков: откуда уже сегодня могут привезти продукты

Украинский сервис запустился в 2010 году и доставляет товары из всех крупных сетей страны

Фото: Zakaz.ua Фото: Zakaz.ua
Фото: Zakaz.ua

Украинский сервис Zakaz.ua, специализирующийся на доставке продуктов питания, запускает в Киеве доставку товаров с рынков.

Сервис пока сотрудничает только с рынком "Столичный" — заказать оттуда можно продовольственные продукты или другие товары в неограниченном количестве. В будущем компания планирует привлечь и другие рынки.

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Отметим, что Zakaz.ua был основан в 2010 году. Она доставляет товары из Auchan, Novus, Metro, "Мегамаркета", "Экомаркета", Varus, City Market, Ultramarket, "Пчелки". Сервис работает в 15 городах Украины, а также в Молдове и Узбекистане.

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Напомним, сервис в прошлом году запустился в Николаеве — жители города получили возможность выбрать все необходимое из ассортимента гипермаркета METRO. Всего онлайн-витрина насчитывает более 18,5 тысячи единиц товаров.

В Узбекистане сервис запустился в ноябре прошлого года. Первым ритейл-партнером компании стала местная торговая сеть Makro. На данный момент ассортимент на сайте makro.zakaz.uz составляет 3 189 товаров, но уже в ближайшее время жителям Ташкента будут доступны для заказов 8 639 позиций.

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