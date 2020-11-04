Бизнес 1 час назад

Украинский сервис доставки продуктов Zakaz запустился в Узбекистане 

Первым городом, в котором работает сервис, стала столица — Ташкент

Фото: пресс-служба Zakaz.ua Фото: пресс-служба Zakaz.ua
Фото: пресс-служба Zakaz.ua

Украинская компания Zakaz.ua продолжает экспансию в новые страны. Теперь услуга сервиса по доставке товаров и еды доступна в Узбекистане. 

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

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Первым ритейл-партнером компании стала местная торговая сеть Makro. На данный момент ассортимент на сайте makro.zakaz.uz составляет 3 189 товаров, но уже в ближайшее время жителям Ташкента будут доступны для заказов 8 639 позиций.  

Оформить заказ можно на сайте или через мобильное приложение, которое доступно для скачивания для Android и iOS. Оплата за товар осуществляется наличными и картой.

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"Ташкент — это уникальный город, в котором до недавнего времени превалировал традиционный формат торговли: жители предпочитали посещать стихийные рынки и базары. Затем фокус потребительских предпочтений начал смещаться, и все больше покупателей делают выбор в пользу организованной торговли", — комментирует CEO сервиса Zakaz.ua Андрей Курский.

Напомним, что в сентябре 2019 года компания вышла на рынок Молдовы.

СПРАВКА:

Zakaz.ua компания по предоставлению услуг заказа и доставки продуктов питания в Украине. Компания работает с 2010 года, предоставляя услуги заказа и доставки продуктов питания от розничных продуктовых сетей Украины: METRO, Ашан, NOVUS, МегаМаркет, Фуршет, Таврия В, ВОСТОРГ, VARUS. На сегодняшний момент работает в 15 городах Украины, а также в Молдове (Кишинев) и Узбекистане (Ташкент).

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