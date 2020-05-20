Zakaz.ua запустил доставку из METRO в Николаеве

В городе Николаев начал работать сервис доставки продуктов из супермаркетов Zakaz.ua. Теперь жители города могут выбрать все необходимое из ассортимента гипермаркета METRO. Всего онлайн-витрина насчитывает более 18,5 тысячи единиц товаров.

Об этом сообщили в пресс-службе Zakaz.ua.

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Чтобы сделать заказ, нужно войти на сайт или в мобильное приложение Zakaz.ua, ввести адрес, собрать продукты в корзину и оформить заказ. Все товары разбиты на категории, а также есть отдельный раздел с действующими акционными предложениями. В то же время цены онлайн не отличаются от цен, указанных на полках магазина.

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Сервис Zakaz.ua доставляет любые заказы, независимо от их веса и объема. Получить продукты можно ежедневно, в рамках удобных 2 часовых окон с 10:00 до 22:00. Минимальная стоимость доставки составляет 69 грн. Доступна опция самовывоза стоимостью 24 грн из гипермаркета METRO, который находится на проспекте Героев Украины в городе Николаев.

Оплатить заказ можно курьеру по факту получения, картой на сайте или безналичным платежом для корпоративных клиентов.

Напомним, что сервис доставки Raketa запустилась в Кривом Роге.