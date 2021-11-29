Glovo покупает сервис доставки продуктов Zakaz.ua

Испанский стартап по быстрой коммерции Glovo, который уже несколько лет работает в Украине, собирается купить украинский сервис доставки продуктов Zakaz.ua за $60-$80 млн. Об этом сообщает Ain.ua со ссылкой на собственные источники.

Пока стороны не комментируют сделку. Но журналисты выяснили, что Glovo решил купить Zakaz.ua, чтобы укрепить и масштабировать свой бизнес. К этой сделке компания готовилась несколько месяцев.

Glovo уже достиг лидирующих позиций в сфере доставки еды из заведений общественного питания. В свою очередь Zakaz.ua, по мнению самой компании, лидер в сфере доставки продуктов и товаров из супермаркетов.

В Glovo рассчитывают, что после покупки Zakaz.ua компания быстро выйдет на новый рынок. Чтобы самостоятельно освоить dark stores (покупка продуктов и товаров в интернете), компании понадобилось бы много сил и времени.

Таким образом, покупая Zakaz.ua, Glovo получает компанию, которая сможет доставлять товары не из складов, на создание которых потребуется много времени, а из уже существующих супермаркетов и фактически использовать успешные наработки.

Напоминаем, что в июле этого года компания Glovo начала самостоятельно развивать проект dark store и запустила в работу свой первый микрофулфилмент-центр в Украине. Представители компании много раз говорили, что они готовы много инвестировать в укрепление своих позиций на украинском рынке.

В ряде городов сервис начала работать круглосуточно. В частности, курьеры Glovo начали доставлять заказы пользователям приложения в режиме 24/7 в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре.

В свою очередь Zakaz.ua, который основали в 2010 году, также активно развивается. В сентябре этого года сервис запустил доставку с рынков.