Компания Glovo запустила в Украине первый проект dark store

Компания Glovo развивает проект dark store и запускает в работу свой первый микрофулфилмент-центр в Украине.

Как сообщает пресс-служба Glovo, дебютный Glovo Express открылся в Киеве на левом берегу и будет работать с 8:00 до 23:00.

По информации компании, эта модель предполагает открытие специальных микрофулфилмент-центров с товарами определенного ассортиментного ряда, которые можно будет заказать в приложении Glovo.

Получив извещение о заказе, пикеры, работающие в dark store, собирают его и передают курьерам на доставку пользователям. Такие центры являются закрытыми для жителей города и созданы исключительно для пользователей сервиса доставки Glovo.

Сейчас в dark store представлено около пятисот ассортиментных позиций, среди которых есть товары следующих категорий: бакалея, сладости и снэки, фрукты и овощи, мясо и колбасные изделия, рыба и морепродукты, молочные продукты и яйца, товары для детей, безалкогольные и алкогольные напитки, табачные изделия, товары для животных и средства для личной гигиены.

"Glovo Express является перспективным направлением развития бизнеса, и мы готовы использовать опыт и экспертизу для создания новых возможностей в Украине. До конца года он будет присутствовать в пяти городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Днепре", — рассказал генеральный менеджер Glovo в Восточной и Центральной Европе Дмитрий Расновский.

На данный момент доставка товаров из магазинов занимает существенную долю бизнеса компании, так как она пользуется большим спросом среди пользователей приложения Glovo. Для быстрой доставки необходимо наличие магазинов, которые находятся в радиусе 3-4 км от пользователя.

При этом бывают случаи, что в отдельных районах городов, где присутствует сервис Glovo, инфраструктура недостаточно развита и у пользователей нет большого выбора в приложении. Модель dark store, которую компания развивает в стране, решает эту проблему.

Glovo — это сервис доставки, который позволяет приобрести, доставить, передать любой предмет или продукт в пределах города. Компания, основанная в Барселоне, сегодня работает в более 900 городах в 22 странах мира на трех континентах — в Европе, Центральной Азии и Африке.

Ежемесячно во всем мире доставкой Glovo пользуются более 2,5 млн пользователей, заказ доставляют больше 50 тысяч курьеров, а количество ассоциированных партнеров достигает 50 тысяч.

Ранее сообщалось, что сервис курьерской доставки Glovo заработал круглосуточно в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре.

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