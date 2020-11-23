SkyUp возобновляет авиаперелеты из Киева в Ереван

Украинская авиакомпания SkyUp возобновляет авиарейсы в Ереван, а первый рейс состоится уже сегодня — 23 ноября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, самолет отправляется в 23:45, а возвращается из Еревана 24 ноября 2020, в 05:30.

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В компании отмечают, что восстановление авиасообщения стало возможным, как только осуществление полетов в регионе стало безопасным.

В дальнейшем с 1 декабря 2020 рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

Вылет из Киева в Ереван в 14:05. Обратный рейс из Еревана в Киев отправляется в 19:50.

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Согласно опубликованному МЗ Украины перечню стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, Армения отнесена к красной категории. Это означает, что все, кто прибывает из этой страны должны сдать ПЦР-тест, а до поступления результатов оставаться на самоизоляции.

Въезд в Армению разрешено при соблюдении одного из условий:

предоставление сертификата, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-тестирования COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы;

прохождение ПЦР-тестирования в "пунктах отбора проб" в аэропорту прибытия (бесплатно путешествующими самостоятельно).

Результаты ПЦР-теста предоставляются не позднее 48 часов. До получения отрицательного результата путешественники должны находиться на самоизоляции.

Напомним, авиакомпания SkyUp анонсировала запуск с 27 декабря 2020 года рейсов из Киева в Кайсери (Турция).