Энергетика 1 час назад

Суд разрешил газовым компаниям в Украине повысить нормы потребления газа в 3 раза

Суд обязал потребителей без газовых счетчиков снова платить за газ по завышенным нормам — образца 1996 года

Бытовой газ. Фото: из открытых источников Бытовой газ. Фото: из открытых источников
Бытовой газ. Фото: из открытых источников

Шестой апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Кабинета министров Украины, обязав потребителей без газовых счетчиков снова платить за газ по завышенным нормам — образца 1996 года.

Об этом сообщает "ГазПравда".

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Таким образом, правительство проиграло компании "Николаевгаз", которая требовала отменить правительственное постановление 2019 года.

Указано, что постановление №143 предусматривало следующие нормы (кубометров газа на одного человека в месяц):

- плита газовая при наличии централизованного снабжения горячей воды — 3,28;

- плита газовая при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя — 5,39;

- плита газовая и газовый водонагреватель — 10,49.

Обновленные же судом нормы образца 1996 года выше в 2-3 раза (кубометров газа на одного человека в месяц):

- плита газовая при наличии централизованного снабжения горячей воды — 9,8;

- плита газовая при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя — 18,3;

- плита газовая и газовый водонагреватель — 23,6.

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Как отмечается, все постановления об уменьшении норм потребления, которые правительство принимало с 2015 года, были подготовлены и приняты с нарушением процедуры. В результате чего облгазы оспаривали их в судах.

Так, в 2015 году правительство снизило нормы потребления газа для потребителей, у которых отсутствует счетчик газа (постановление №237). Однако это решение было обжаловано в суде и постановление утратило силу в том же году.

В 2016 году правительство снизило нормы потребления газа (постановление №203), но это решение, как и предыдущее, было отменено в 2018 году. Такая же участь постигла и постановление №63, которое было принято в 2019 году.

2 июня 2020 года было отменено действие постановления №143 опять же из-за нарушения процедур во время его подготовки и принятия, что фактически привело к увеличению норм потребления газа в 3 раза.

Напомним, "Нафтогаз Украины" намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк. В отделениях банков можно будет заключить договор уже с 1 июля 2020 года.

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