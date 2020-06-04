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Банки 40 минут назад

"Нафтогаз" решил продавать газ населению через госбанки и "Укрпочту"

Заключить договор с "Нафтогазом" в отделениях Ощадбанка и ПриватБанка, а также Укрпочты можно будет с 1 июля

"Нафтогаз Украины". Фото: slovoidilo.ua "Нафтогаз Украины". Фото: slovoidilo.ua
"Нафтогаз Украины". Фото: slovoidilo.ua

"Нафтогаз Украины" намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк.

В отделениях банков можно будет заключить договор уже с 1 июля 2020 года, сообщил глава ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович в интервью "Интерфакс-Украина".

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"У нас заключены договоры с двумя крупнейшими банковскими сетями и почти заключен договор с крупнейшим почтовым оператором (Ощадбанк, Приватбанк и "Укрпошта"). Мы также ведем переговоры со многими розничными сетями", — заявил он.

По его словам, пока компания не планирует открывать центры обслуживания клиентов в стандартном формате, а будет работать через агентские сети.

"Это крупные банковские сети, крупные почтовые сети, это те розничные точки, которые уже имеют определенный трафик клиентов. И клиенту будет удобно, например, когда он пойдет решать банковские вопросы, забрать посылку или отправить письмо — заодно выбрать выгодный тариф на газ", — считает Рабинович.

Ранее Кабинет министров перенес переход на рыночные цены на газ для населения с 1 мая на 1 июля.

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Таким образом, "Нафтогаз Украины" будет до 1 июля 2020 года поставлять газ на условиях ПСО поставщикам природного газа для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций.

Кроме того, "Нафтогаз Украины" до 1 мая 2021 года будет поставлять газ на условиях ПСО производителям тепловой энергии, осуществляющих производство тепловой энергии для всех категорий потребителей.

Напомним, прибыль группы компаний "Нафтогаз" в первом квартале 2020 года с января по март 2020 года составила 3,2 млрд грн, сократившись почти на 13 млрд грн по сравнению з аналогичным периодомо 2019 года.

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