Прибыль группы "Нафтогаз" рухнула почти на 13 млрд грн

Прибыль группы компаний "Нафтогаз" в первом квартале 2020 года с января по март 2020 года составила 3,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

По данным НАК, прибыль группы за соответствующий период 2019 года составила 16 млрд грн.

За отчетный период добыто 3,9 млрд кубометров и реализовано 6,3 млрд кубометров природного газа.

Свободный денежный поток составил (16,9) млрд грн с учетом 23,2 млрд грн инвестиций в облигации внутреннего государственного займа со сроком погашения в июне 2020 года.

Общая сумма налогов, уплаченных в государственный бюджет, составила 24,1 млрд грн.

Как отметил финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил, кризис, вызванный COVID-19, и макроэкономическая ситуация с резким падением цен на газ в этом квартале создают для компании сложные условия.

Движение денежных средств от операционной деятельности в первом квартале составило 10,9 млрд грн по сравнению с 28,0 млрд грн за аналогичный период прошлого года, без учета прекращенной деятельности. На результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ. Мы сокращаем расходы и соблюдаем дисциплину в управлении капиталом. Наше финансовое состояние стабильно с долей обязательств на уровне 12,4%, — рассказал ван Дрил.

Кроме этого, согласно финансовым результатам, "Нафтогаз Украины" по итогам деятельности от оказания услуги по транзиту природного газа в январе — марте 2020 года получил положительный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) в размере 0,372 млрд грн.

При этом, чистый доход НАК от оказания услуги за транзит в январе-марте 2020 года составил 10,382 млрд грн.

В свою очередь, согласно отчетности ООО "Оператор ГТС Украины" за первый квартал 2020 года, его чистый доход составил 14,715 млрд грн (включает в себя не только доходы от транзита, но и от оказания услуг по внутренней транспортировке).

Ранее Кабинет министров обязал АО НАК "Нафтогаз Украины" досрочно выплатить 8,5 млрд грн дивидендов по итогам работы за три квартала 2019 года.

Также сообщалось, чтот "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2019 года увеличил консолидированную чистую прибыль на 27,4% (на 4,578 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 21,309 млрд грн.