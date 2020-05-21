В "Слуге народа" хотят "снести" независимый набсовет "Нафтогаза" и других госпредприятий

Депутаты от "Слуги народа" и других фракций зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3487, который может позволить уволить членов наблюдательного совета "Нафтогаза", если они не являются гражданами Украины.

Это предлагается сделать задним числом, что прямо запрещено Конституцией Украины, сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Согласно проекту закона, членами наблюдательного совета государственной компании могут быть только граждане Украины, которые прожили в стране не менее 5 последних лет, достигшие 21-летнего возраста и свободно владеющие украинским языком.

Эти изменения должны действовать уже при назначении новых наблюдательных советов, но депутаты прописали, что в течение двух месяцев с принятия законопроекта Кабмин должен пересмотреть нынешний ее состав. Как подчеркивают правозащитники, это нарушает нормы Конституции, которая запрещает обратное действие законов.

"Под прицелом законопроекта №3487 — все государственные предприятия, единственным владельцем которых является государство. Это и "Нафтогаз" и "Укрзализныця" и другие. Просмотрев нынешний состав наблюдательных советов, группы влияния украинских олигархов смогут лоббировать назначение туда "своих" членов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, это позволит фактически контролировать госпредприятия и использовать их в интересах олигархов или политиков, ведь наблюдательные советы выбирают менеджмент, контролируют его деятельность и принимают стратегические решения относительно деятельности предприятий.

"Контроль за такими стратегическими предприятиями — лакомый кусок для олигархов, таких как Коломойский или Ахметов, и коррумпированных политиков, которые используют госпредприятия в различных схемах. "Свои" члены набсовета, вместо неподконтрольных иностранцев, помогут изменить управленцев и завернуть работу предприятий в выгодное для собственного обогащения русло", — комментирует законопроект председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Известно, что "Нафтогаз" именно под контролем нынешнего наблюдательного совета с независимыми членами победил в международных судебных спорах на миллиарды долларов против России. В набсовет входит ряд авторитетных иностранных специалистов.

"Запрет таким людям входить в наблюдательный совет уменьшит как профессиональный потенциал предприятия, так и создаст риски отклонения от курса газовой независимости", — резюмировали в ЦПК.

Ранее Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" поручил правлению компании выполнить законодательные требования по ограничению размера заработной платы и вознаграждений руководства в период карантина.