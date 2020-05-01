Наблюдательный совет "Нафтогаза" обязал урезать зарплаты топ-менеджерам компании

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" поручил правлению компании выполнить законодательные требования по ограничению размера заработной платы и вознаграждений руководства в период карантина.

Как сообщает пресс-служба компании, речь идет о требованиях, указанных в законе № 3279-д "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

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"Закон, принятый Верховной Радой Украины 13 апреля 2020 года, требует установить заработную плату правлению и вознаграждение членов наблюдательного совета государственных компаний на уровне, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы. Соответствующее требование действует с 1 апреля и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин", — говорится в сообщении.

В НАК отмечают, что правление компании обязуется разработать механизм выполнения требований закона и уведомить наблюдательный совет о предпринятых мерах.

"Нафтогаз" был и остается законопослушным и ответственным членом украинского общества — сразу после вступления в силу закона, который ограничивает максимальный размер заработной платы руководящих органов государственных компаний, мы остановили выплату заработной платы и всех других вознаграждений членам правления компании", — заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним, в марте Кабинет министров Украины поддержал предложение наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на 4 года.

По условиям нового контракта, зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в 2 раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов.

Отметим, что по данным СМИ, ранее оклад Коболева составлял 1 млн грн в месяц. Также по контракту были предусмотрены ежемесячные премии, обязательные гарантийные и компенсационные выплаты, материальная помощь на оздоровление, медстрахование, представительские расходы в гривне и иностранной валюте, охрана, машина и огромные бонусы.