Транспорт 2 часа назад

Toyota превратила свой модный кроссовер в элетромобиль (ФОТО)

Визуально отличить автомобиль от C-HR практически невозможно

Toyota превратила свой модный кроссовер в элетромобиль (ФОТО) Toyota превратила свой модный кроссовер в элетромобиль (ФОТО)
Фото: Auto Express

Компания Toyota электрифицировала кроссовер C-HR для китайского рынка: батарейная версия модели будет выпускаться на совместном предприятии GAC Toyota и выйдет на рынок в апреле, сообщает "Мотор".

Издание опубликовало характеристики новой модели: технически модификация C-HR Electric будет идентична электромобилю Lexus UX 300e, а внешние отличия от других C-HR сведутся к декору.

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По информации издания, визуально отличить экологически чистый C-HR можно по "сплошной" радиаторной решетке, шильдикам EV и Electric, отсутствию патрубков выхлопа, а также по рисунку колесных дисков.

Кроме того, уже в базовой комплектации для электромобиля заявлена диодная оптика.

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Внутри "зеленую" версию выдаёт оригинальный селектор выбора режимов движения и цифровая приборная панель.

Ранее сообщалось, что заводы Toyota на территории Европы будут закрыты в течение этой недели из-за распространения коронавируса. 

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