Toyota закрыла заводы в пяти странах Европы

Заводы Toyota на территории Европы будут закрыты в течение этой недели из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Auto-Consulting.
В штаб-квартире Toyota сообщили, что приняли это решение из-за правительственных ограничений на передвижение людей, призванных остановить распространение коронавируса, сбои в цепочке поставок и падение продаж. В некоторых странах будут закрыты также и автосалоны.
Прекращение производства затронуло такие страны:
- Франция: завод Yaris в Валансьене, который прекратил работу 17 марта.
- Великобритания: завод Corolla в Бернастоне и завод двигателей в Deeside, который закрыт 18 марта.
- Чехия: завод по производству легковых автомобилей Toyota совместно с PSA работает в Колине, остановлен 19 марта.
- Турция: сборочный завод C-HR в Сакарье закрывается 21 марта.
- Польша: завод гибридных коробок передач e-CVT в Валбжихе и завод гибридных двигателей в Елч-Ласковице. Оба закрыты 16 марта.
Ранее сообщалось, что Volkswagen Group и Airbus объявили, что закрывают свои заводы в Европе из-за распространения коронавируса.
А итальянский автоконцерн Ferrari на две недели временно остановил производство автомобилей, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников.