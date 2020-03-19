Toyota закрыла заводы в пяти странах Европы

Заводы Toyota на территории Европы будут закрыты в течение этой недели из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Auto-Consulting.

В штаб-квартире Toyota сообщили, что приняли это решение из-за правительственных ограничений на передвижение людей, призванных остановить распространение коронавируса, сбои в цепочке поставок и падение продаж. В некоторых странах будут закрыты также и автосалоны.

Прекращение производства затронуло такие страны:

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Франция : завод Yaris в Валансьене, который прекратил работу 17 марта.

: завод Yaris в Валансьене, который прекратил работу 17 марта. Великобритания : завод Corolla в Бернастоне и завод двигателей в Deeside, который закрыт 18 марта.

: завод Corolla в Бернастоне и завод двигателей в Deeside, который закрыт 18 марта. Чехия : завод по производству легковых автомобилей Toyota совместно с PSA работает в Колине, остановлен 19 марта.

: завод по производству легковых автомобилей Toyota совместно с PSA работает в Колине, остановлен 19 марта. Турция : сборочный завод C-HR в Сакарье закрывается 21 марта.

: сборочный завод C-HR в Сакарье закрывается 21 марта. Польша: завод гибридных коробок передач e-CVT в Валбжихе и завод гибридных двигателей в Елч-Ласковице. Оба закрыты 16 марта.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Group и Airbus объявили, что закрывают свои заводы в Европе из-за распространения коронавируса.

А итальянский автоконцерн Ferrari на две недели временно остановил производство автомобилей, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников.