Транспорт 1 час назад

Toyota закрыла заводы в пяти странах Европы

В компании приняли это решение из-за правительственных ограничений на передвижение людей, призванных остановить распространение коронавируса

Toyota закрыла заводы в пяти странах Европы Toyota закрыла заводы в пяти странах Европы
Фото: Пиксабей

Заводы Toyota на территории Европы будут закрыты в течение этой недели из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Auto-Consulting.

В штаб-квартире Toyota сообщили, что приняли это решение из-за правительственных ограничений на передвижение людей, призванных остановить распространение коронавируса, сбои в цепочке поставок и падение продаж. В некоторых странах будут закрыты также и автосалоны.

Прекращение производства затронуло такие страны:

Подпишитесь на канал DELO.UA
  • Франция: завод Yaris в Валансьене, который прекратил работу 17 марта.
  • Великобритания: завод Corolla в Бернастоне и завод двигателей в Deeside, который закрыт 18 марта.
  • Чехия: завод по производству легковых автомобилей Toyota совместно с PSA работает в Колине, остановлен 19 марта.
  • Турция: сборочный завод C-HR в Сакарье закрывается 21 марта.
  • Польша: завод гибридных коробок передач e-CVT в Валбжихе и завод гибридных двигателей в Елч-Ласковице. Оба закрыты 16 марта.

Читайте также:
Hyundai временно закрыла крупнейший автозавод из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что Volkswagen Group и Airbus объявили, что закрывают свои заводы в Европе из-за распространения коронавируса.

А итальянский автоконцерн Ferrari на две недели временно остановил производство автомобилей, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине обнаружили 21 случай заражения коронавирусом и зафиксировали третью смерть
В Украине обнаружили 21 случай заражения коронавирусом и зафиксировали третью смерть
Ferrexpo отложит выплату дивидендов из-за коронавируса
Ferrexpo отложит выплату дивидендов из-за коронавируса
В Луцке полностью остановили общественный транспорт
В Луцке полностью остановили общественный транспорт
Загрузка...
Новое видео
Чи буде долар по 60, та коли Китай витіснить Америку на міжнародній арені?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Элитный бутик в центре Киева возле здания Кабмина решил не закрываться на карантин (ФОТО)

  3. В Украине подтвердили 16 случаев COVID-19: вирус впервые обнаружили в Донецкой области

  4. Киев попал в ТОП-100 самых дорогих городов мира — The Economist

  5. Сразу 5 украинцев попали в список Forbes

Загрузка...