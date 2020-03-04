В Европе определили лучший автомобиль 2020 года

Компакт-кар Peugeot 208 нового поколения стал победителем конкурса "Европейский автомобиль года" (ECOTY). Итоги голосования были традиционно подведены в преддверии Женевского автосалона, который в этом году был отменен из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает AutoNews.

Peugeot 208 получил 281 очко, опередив электрокары Tesla Model 3 и Porsche Taycan, которые заработали по 242 и 222 балла соответственно.

На четвертом месте расположился маленький хэтчбек Renault Clio с 211 баллами, а на пятом месте идет компактный кроссовер Ford Puma. Шестое место заняла Toyota Corolla, а замыкает рейтинг BMW 1-Series третьего поколения.

Отметим, что Peugeot 208 нового поколения был представлен в феврале 2019 года. В гамму моторов входят 1,2-литровые бензиновые агрегаты мощностью от 75 до 130 сил, а также 1,5-литровый 100-сильный дизель. Кроме того, у хэтчбека появилась полностью электрическая модификация с запасом хода в 450 километров.

Напомним, в феврале 2020 года в Украине на учет было поставлено почти 7 тысяч новых легковых автомобилей. В результате, по сравнению с февралем 2019 года, рынок новых авто вырос сразу на 21%.