Peugeot выпустила "перелицованный китайский пикап" (ФОТО и ВИДЕО)

Компания Peugeot вновь зашла в сегмент пикапов-однотонников с новой моделью Landtrek, разработанной совместными усилиями с китайским партнёром марки. Об этом сообщает Мотор.

Новый Peugeot Landtrek представляет собой перелицованный китайский пикап Changan Kaicheng F70, который в Поднебесной продается с осени 2019 года. Машины, по сути, отличаются только оформлением передней части кузова, декором и логотипами.

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"Лэндтрек" предложат как шасси с кабиной, одинарной или двойной, а еще в коммерческом варианте с накрашенными бамперами и в "многофункциональной" версии для личного пользования.

В длину пикап с одинарной кабиной насчитывает 5,39 метра, с двойной — 5,33 метра. Ширина в обоих случаях одинакова — 1,92 метра. В зависимости от версии в машину помещается два или три европалета; общая грузоподъемность составляет до 1,2 тонны.

Peugeot Landtrek способен буксировать прицепы массой до 3,5 тонны; коммерческий вариант грузовичка не имеет задних бамперов, благодаря чему дверца платформа открывается на 180 градусов.

Гамма двигателей Peugeot Landtrek состоится из дизеля 1.9 мощностью 150 лошадиных сил (350 Нм), сопряженного с шестиступенчатой "механикой" Getrag, и бензинового турбомотора 2.4, выдающего 210 сил и 320 Нм момента. Он может работать в паре с "механикой" или шестидиапазонным автоматом Punch Powerglide со спортивным и Eco режимами работы. Привод задний либо подключаемый полный с понижающим рядом трансмиссии и электронной блокировкой дифференциала eLocker.

Дорожный просвет "Лэндтрека" составляет 214-235 миллиметров. Пикапу нипочем 600-миллиметровые броды; углы въезда и съезда составляют 29 (30) и 27 (26) градусов соответственно. Угол рампы — 25 градусов.

В список оснащения Peugeot Landtrek входит двухзонный климат-контроль, медиакомплекс с 10-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и 10-гигабайтным жестким диском. За безопасность отвечают системы стабилизации (в том числе прицепа) и антипробуксовки, а также помощник при спуске и система кругового обзора с внедорожной камерой в боковом зеркале со стороны пассажира.

Пикап вмещает до шести человек. Спереди можно установить как два раздельных кресла, так и трехместный диван Multiflex. Задний ряд складывается в пропорции 60:40 либо целиком. В салоне есть отсек для мелочевки объемом 27 литров и семь поручней. Грузовая платформа оборудована светодиодной подсветкой и 12-вольтовой розеткой.

Новый Peugeot Landtrek сначала появится в странах Латинской Америки и Африки, а затем выйдет на другие рынки. Европейским покупателям пикап ждать не стоит.