У Києві відбувся ювілейний 10-й Київський міжнародний економічний форум 2024

7 листопада у столиці відбувся 10-й Київський міжнародний економічний форум. Головною темою Форуму стало гасло: "Сила виклику. Що формуватиме майбутнє України та світу?".

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Цьогоріч захід відвідали понад 1000 гостей. У 16 панельних дискусіях взяли участь більше 100 спікерів: підприємців, топ-менеджерів, представників міжнародних організацій, аналітиків і представників уряду. Вони поділились своїм баченням щодо ролі України у світовій економіці, залучення інвестицій в умовах триваючої збройної агресії, розвитку оборонних технологій та майбутнього енергетичної системи.

До учасників Форуму звернувся Президент України Володимир Зеленський. Під час відеозвернення він зокрема повідомив, що бізнес залучать до економічної частини внутрішнього плану перемоги.

"Ми запропонували бізнесу долучитися до розробки внутрішнього плану саме економічного спрямування. Перший віце-прем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко веде цю роботу. І стратегічне бачення підприємців буде враховано. Так само, як і одна з ключових наших геополітичних потреб буде в Європі. Це фундамент", — сказав Президент.

Відкривав Київський міжнародний економічний форум Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він поділився баченням про перспективи майбутнього та виклики сьогодення. У своєму виступі він говорив про економіку, фінансову стабільність, енергетику, логістику, бронювання й підтримку бізнесу. Очільник Уряду зазначив, що країна буде мати кошти на фінансування армії та всіх пріоритетних видатків бюджету.

"На 2025 рік є абсолютне розуміння, як ми будемо закривати дефіцит бюджету. Ми продовжуємо програму Ukraine Facility з Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом. 50 мільярдів доларів (прим. — конфіскованих активів Росії), які ми отримаємо від країн G7, від Європейського Союзу, будуть нашим резервом, подушкою безпеки на наступний і навіть наступні роки. Так ми домовилися з МВФ, з нашими партнерами. Це значить, що ми не будемо вдаватися до емісійного фінансування бюджету", — наголосив Прем’єр-міністр.

У першій дискусійній панелі "Спільне майбутнє України та Європи" взяли участь Перший віце-прем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко, Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, Міністр економіки та енергетики Латвії (2014), Міністр освіти та науки Латвії (2013-2014) В'ячеслав Домбровскіс і Генеральний секретар Міжнародної торгової палати (ICC) Джон Дентон.

"Інтеграція України в ЄС створить додану вартість не тільки для України, але і для Європи. Ми маємо поклади критичних матеріалів, яких не вистачає в ЄС, і зростаючий оборонно-промисловий комплекс. Ми маємо потенціал і амбіцію заміщати частину імпорту в ЄС товарами, виробленими в Україні, зміцнюючи європейську стратегічну автономію. Для цього ми реалізуємо низку політик, зокрема — "Зроблено в Україні", аби стимулювати виробництво, залучити інвестиції у реальний сектор і посилити несировинний експорт", — зазначила Юлія Свириденко.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час дискусії відмітив стрімкий розвиток оборонних технологій.

"Ми зараз бачимо, як під час повномасштабної війни у нас розвиваються технології. Візьмемо defense tech: на початку у нас було 7 компаній, які створювали дрони, а зараз їх вже 500. І ми бачимо, що їх кількість зростає щотижня. Але вони самі по собі не виникають, їхня поява залежить від стимулів, від умов", — зазначив Михайло Федоров.

"Ювілейний КМЕФ продемонстрував, що ми вміємо справлятися зі своїм викликом — обʼєднувати різні групи задля розвитку України. Бо КМЕФ — це платформа, яка збирає бізнес, державу та громадянський сектор разом для напрацювання ідей. Цьогорічні дискусії були палкими, часто емоційними, але максимально продуктивними. У нас вже є бачення ключових напрямків для роботи і підходів до них. У мене є велика надія, що вони будуть втілені у життя, а вже наступного року ми так само зберемося на цьому ж майданчику і зможемо обговорити результати", — зазначає Юрій Пивоваров, СЕО Київського міжнародного економічного форуму.

У ході однієї з дискусійних панелей ініціатор КМЕФ, засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький відмітив, що успіх країни першочергово полягає в об’єднанні влади та бізнесу.

"Щоб ми догнали Польщу чи Китай швидко, нам потрібно об’єднати бізнес з владою. Я знаю, що ця ідея не всім до вподоби, але, якщо нам треба побудувати 10 тисяч заводів, чи підприємств, без співпраці з владою це неможливо. Виклик дуже великий — влада і бізнес повинні працювати в команді. Нам потрібно більше підприємців, потрібно, щоб у школах навчали підприємництва. Якщо ми хочемо зробити економічний ривок, влада має розвивати освіту та створити привабливі умови для бізнесу та інвестора", — резюмував Василь Хмельницький.

Також Василь Хмельницький наголосив на важливості прийняття рішень у складних ситуаціях: "Якщо в бізнесу немає економіки — продавайте його, навіть зі збитком, і рухайтеся вперед. У мене був LvivTech.City, дуже гарний проєкт. Але через два роки після початку війни я продав його зі збитком, покрив кредити, проінвестував в UNIT.City і продовжую розвиватися".

Цьогоріч КМЕФ зібрав 1,1 млн гривень на допомогу ЗСУ та психологічну реабілітацію дітей. Кошти підуть 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс", яка веде боротьбу з агресором на Сході, та громадській організації Gen.Ukrainian, яка займається психологічною реабілітацією дітей в таборах Gen.Camp.

Київський міжнародний економічний форум — один з найбільших у Східній Європі міжнародних форумів, який об’єднує представників бізнесу, влади та суспільства для обговорення ключових економічних питань та глобальних трендів.

Записи дискусійних панелей форуму можна проглянути на YouTube-каналі КМЕФ.

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Титульні партнери: UFuture, Mastercard, Нова пошта, AEQUO, ФРНГ, Група Нафтогаз

Партнери: Biopharma, ІНТЕРПАЙП, ПУМБ, МХП, Епіцентр, ПриватБанк, ДТЕК, Lamel,

Ajax Systems, Biosphere Corporation, Sense Bank, Kernel, Vodafone, OKKO, Метінвест, Dovgiy Family Office, BGV Group Management

Програмні партнери: ACC (Американська торговельна палата в Україні), Центр

соціальних змін і поведінкової економіки, GLOBSEC

Бізнес-експерт: Forbes Ukraine

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