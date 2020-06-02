Uber запустил в Украине сервис деловых поездок для бизнеса

Компания Uber ускорила расширение сервиса деловых поездок в рамках программы Uber для Бизнеса (Uber for Business Commute) в Украине. С новой услугой Uber for Business Commute компании могут создавать специальные программы поездок на работу, чтобы покрыть расходы по доставке сотрудников в офис и из офиса, используя набор продуктов Uber, таких как UberX или Uber Select.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, корпоративные клиенты могут выбирать пункты высадки и посадки сотрудников, в которые они могут заказывать поездки, включая офисы, места прибытия или отправления других видов транспорта. Также можно выбирать время и дни для предоставления сотрудникам поездок, будь то традиционные часы пик или новые графики работы офисов. Аналогичным образом, компании также могут разрешить сотрудникам совершать поездки в любое удобное для них время, например, поздно ночью или рано утром.

Благодаря новому упрощенному онлайн-процессу, предприятия любого размера теперь могут бесплатно зарегистрироваться и создать учетную запись для своих сотрудников за считанные часы. Имея только одну учетную запись в Uber для Бизнеса, компании могут получить доступ ко всем услугам Uber без каких-либо первоначальных взносов, предоплат или обязательного минимального заказа и оплачивать только те поездки, которые они используют. Платформа также включает в себя панель для управления поездками сотрудников с вариантами выставления счетов и оплаты.

Читайте также: В Uklon появилась услуга отправки посылок с опцией "доставка до двери"

"Uber создает инновационные решения, которые отвечают потребностям бизнеса в "новой реальности". Мы увидели, что наша платформа и технологии представляют большую ценность для малых, средних и крупных предприятий, и мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать корпоративных клиентов и их сотрудников самыми безопасными и экономически эффективными способами во время восстановления экономики", — говорит Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

Uber продолжает сотрудничать с правительствами и органами общественного здравоохранения, чтобы помочь всем оставаться в безопасности, используя приложение Uber.

Напомним, что с 1 июня 2020 года Uber Shuttle возобновил работу для всех пассажиров.