Uber Shuttle возобновляет работу для всех пассажиров

В понедельник, 1 июня 2020 года, все 22 маршрута Uber Shuttle снова станут доступны для всех пользователей.

Маршруты и цены будут такими же, как и в начале года, с незначительными исключениями.

Медицинские работники, после подачи заявки на получение специального кода "Uber Medics", по-прежнему смогут пользоваться услугой бесплатно.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Внутренние поверхности всех шаттлов обрабатываются антисептическими средствами после каждой смены. Шаттлы также будут дезинфицироваться ежедневно внутри и снаружи. Как водители, так и пассажиры получат напоминания о санитарных мерах предосторожности, таких как мытье рук и ношение маски или повязки для лица.

Водителям и пассажирам понадобится ответить на конкретные контрольные вопросы в приложении, подтвердив, что они приняли эти меры, прежде чем они смогут забронировать поездку или выйти на линию. Для поддержания социального дистанцирования количество пассажиров будет ограничено таким образом, чтобы возле каждого занятого места было одно свободное.

В компании сообщили, что с возобновлением работы общественного транспорта Киева в конце мая и возвращением Uber Shuttle, у жителей снова будет больше возможностей передвигаться по городу. По мере того, как мобильность восстанавливается и развивается в рамках "новой реальности", существует острая необходимость в четкой нормативной базе для транспортных услуг.

"С изменяющимися моделями мобильности и растущими потребностями в области безопасности после пандемии, сейчас как никогда актуально заложить нормативную базу для современных услуг мобильности. Мы продолжаем диалог с заинтересованными сторонами и надеемся, что нормативно-правовая база для таких услуг, как Uber Shuttle и UberX, будет модернизирована, чтобы закрепить их преимущества для пассажиров, водителей и для города", — говорит глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

Uber направил Министерству инфраструктуры предложение о внесении поправок в Закон "Об автомобильном транспорте", чтобы создать четкую нормативно-правовую базу, которая готова к будущему.

Кроме того, по результатам исследования "Оценка населением услуг такси в крупных городах" Uber Shuttle стал хорошо узнаваемым сервисом и высоко оценивается среди жителей. Недавнее исследование показало, что 79% опрошенных сказали, что знают об услуге Uber Shuttle, 69% оценивают присутствие Uber Shuttle на рынке перевозок как очень позитивное, а 54% предпочли бы воспользоваться Uber Shuttle вместо альтернативных услуг, таких как маршрутка.

Напомним, что Uber Eats прекращает свою работу в Украине.