Удар пандемии коронавируса: в Украине закрылось большинство улиточных ферм

Наиболее сильно негативное влияние пандемии коронавируса в Украине ощутили отрасли, которые ориентированы на экспорт — в стране закрылись около 500 улиточных ферм, сообщает Seeds.

Всего в Украине работает еще около 200 хозяйств по выращиванию улиток, но многим из них пришлось сократить объемы производства.

Для этого бизнеса характерно, что окупаемость может наступить достаточно быстро, но существует и множество обстоятельств, которые создают высокий риск гибели всего поголовья.

Падение спроса на мясо улиток во время карантинных ограничений привело к тому, что многие фермы закрылись, а другие переориентировались.

"Сегодня 95% нашего производства занимает муцин. 1,5 года назад, когда из-за пандемии мы потеряли рынок сбыта, решили осваивать новое направление. Муцин мы производим для косметологии и фармацевтической отрасли", — заявил один из пионеров профессионального улитководства в Украине, владелец фермерского хозяйства "Равлик-2016" Сергей Данилейко, сообщает издание AgroPortal.ua

В частности, его фирма отправляет произведенный муцин в Японию, Францию, Испанию.

Но предприниматель отметил, что кризис завершается и улиточный бизнес постепенно возобновляется. По словам Данилейко, в ближайшие годы перспективы у отрасли достаточно хорошие.

Его слова подтверждает то, что в последние месяцы экспорт улиток значительно увеличился. Так, за 10 месяцев 2021 года объемы экспорта брюхоногих составили 738,5 тонны, что в 22,2 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом вырос не только спрос — увеличилась и цена на улиток. Лидер импорта украинских брюхоногих — Литва.

Улитки стали также одним из самых экспортируемых видов продукции из Украины в Великобританию.