"Уходим в онлайн и приучаем к улитке украинцев". Как фермы обходятся без экспорта в ЕС

Улиточный бизнес в Украине на протяжении пяти лет показывал положительную динамику развития. Так, по данным Госстат Украины за пять лет в стране фермеры запустили более 300 улиточных ферм, где около 20 имеют возможность экспортировать продукт в страны ЕС.

И даже в первом полугодии 2020 года, несмотря на старт карантина, украинским фермерам удалось экспортировать 739 тонн моллюсков, что на 57% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Однако из-за пандемии коронавируса отрасль сильно просела и теперь украинским фермерам приходится искать новые пути развития для своего бизнеса, чтобы вовсе не закрыться.

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Delo.ua узнало у игроков улиточного бизнеса, как из-за пандемии нашим фермерам пришлось полностью переориентировать бизнес и выгодно ли сейчас в Украине выращивать улитку.

Хороший заработок и легкий старт

Мировой рынок съедобной улитки составляет 300 тысяч тонн ежегодно и оценивается в 1 миллиард евро с ростом в 4,5% в год. В Средиземноморском регионе крупнейшими потребителями являются Испания — 16 500 тонн, Марокко — 6 тысяч тонн, Франция — 5 300 тонн и Италия — 2 100 тонн. При этом улитку реализуют не только как деликатес — ее используют в медицине и косметологии.

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Украинские предприниматели в последние годы активно развивали улиточный бизнес, в первую очередь, ориентируясь на экспорт, однако пандемия спутала все планы роста.

"У нас была мечта заниматься сельхоз деятельностью на своей земле. После изучения и анализа рынка в 2018 году мы приступили к строительству фермы общей площадью 4 гектара (с учетом помещения для инкубации, подсобных помещений и террасы для гостей), где под улитку выделено 2 гектара. Тогда многие фермеры прописывали бизнес-план для фермы на 2 гектара, где за год можно вырастить до 50 тонн улитки, в зависимости от погодных условий, которую можно было бы продать с заработком до 2 евро за килограмм, если реализовать напрямую в страны Средиземноморья — Италия, Испания, Франция", — рассказывает, основатель фермы "Jiffy" Михаил Равличенко.

Подавляющее большинство украинских улиточных ферм ориентированы исключительно на экспорт. В Европе охотно берут улиток, выращенных в Украине.

Фермеры отмечают, что когда рынок в Украине начал активно развиваться, стали появляться различные Ассоциации, которые помогали оформлять все необходимые документы для экспорта. Так как сама отрасль улиточного фермерства была новой для украинского законодательства, поэтому были сложности с получением документации как для регистрации, так и для выхода на экспорт, однако сейчас этот процесс упростился.

По словам Равличенко, у его команды были уже все наработки, чтобы начать экспортировать, в первую очередь, в топовые страны, как Франция, Италия, Испания, Азия, Великобритания. Но в связи с пандемией просело потребление улиток в Европе из-за отсутствия туристов и неработающих ресторанов. Текущий спрос в Европе вполне покрывают местные производители, а украинским фермерам пришлось переключиться на локальный рынок.

Ферма "Jiffy". Фото: пресс-служба фермы "Jiffy"

С проблемой экспорта столкнулся и основатель фермерского хозяйства "Равлик-2016" Сергей Данилейко, когда успел запустил первый склад в Испании, а открытие складов в Португалии и Италии пришлось отложить из-за пандемии.

"В 2019 году вместе со своим учеником и партнером по бизнесу поехали в Испанию, чтобы там открыть склад. Тогда рестораны покупали улитки от 6 до 10 евро за килограмм, то есть это очень хороший заработок. А когда мы только начали раскручиваться, наступила пандемия и нам пришлось отложить запуск складов в других странах и переориентировать бизнес-модель на локальный рынок. Запускать склады не было смысла по причине, что в локдаун все рестораны закрыты и улитку просто некому продавать", — сетует Сергей.

По словам Данилейко, с начала 2020 года из-за пандемии и запуска испанского склада компания понесла убытки на 480 тысяч евро.

Сложности локализации

Проблемы с экспортом продукции привели к тому, что многим украинским фермерам пришлось адаптировать свой бизнес для локального рынка. Фермеры активно переоборудовали свои хозяйства для туристических прогулок и дегустаций, однако столкнулись с тем, что в Украине низкая культура потребления данного продукта, а многие украинцы вовсе никогда не пробовали улиток в качестве пищи.

Начинающий фермер из Хмельницка Алена Шибунько рассказала, что планирует запустить ферму, в первую очередь, с целью организации экскурсий и дегустаций для туристов.

"Я общаюсь с коллегами и многие сейчас терпят убытки из-за сложности экспортировать продукт. Мы живем в Хмельницком, а наша ферма находится в 10 километрах от города и после запуска мы рассчитываем на местных жителей и приезжих туристов. Мы придумали различные фишки для гостей, дегустацию и прогулки по ферме и все это будет стоить около 250-300 гривен для одного гостя", — поделилась планами Алена.

Развивать местный туризм и культуру потребления улитки также намерен основатель фермы "Jiffy" Михаил Равличенко. Фермер отметил, что в Украине низкая культура потребления улитки, где из 100 опрошенных посетителей фермы 10 из них когда-то пробовали улитку за границей, но не в Украине.

Фаршированная улитка. Фото: Depositphotos

"Многие фермеры сейчас ориентируются на местных туристов, которые могли бы активно посещать ферму, заказывать дегустации. Мы также принимаем туристов, которые могут побывать на ферме и попробовать украинскую улитку. Для посетителей мы готовим различные блюда по собственным рецептам, добавляя туда филе улитки, например, в бургеры или жульен. Устраиваем коллаборацию с винодельнями, которые на дегустациях подают вино, а мы — деликатесы из улиток как закуски. Таким образом мы можем зарабатывать и заодно прививать культуру потребления, которая в Украине на низком уровне", — говорит Максим.

Также компания запустила доставку продуктов из улитки и сотрудничает с крафтовыми магазинами, чтобы реализовать как можно больше продукции и популяризировать потребление улитки среди украинцев.

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Без антикризисных решений не обошлось на фермерском хозяйстве "Равлик-2016", когда компания акцентировала внимание на усиление интернет-продаж улитки и сотрудничество с розничными сетями.

"Сейчас мы ушли больше в интернет-продажи, а также начали сотрудничать с небольшими сетями и винными магазинами, но это не тот бизнес, который может быть при хороших временах. Плюс в Украине нет культуры потребления, что снижает количество реализованной продукции", — отметил Сергей.

Игроки рынка говорят, что Украина лишь в самом начале пути и для развития культуры потребления потребуется около 10 лет, а то и больше. Однако сохраняется осторожный оптимизм — несмотря на кризис, фермеры не теряют надежду и продолжают развивать бизнес. Например, начинают первые экспортные поставки на рынок Беларуси, а также устраивают семинары и мастер-классы по запуску улиточного бизнеса, на которых делятся секретами бизнеса с желающими.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

Источник фото: Depositphotos