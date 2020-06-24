Украина уже не зависит от российского плодоовощного рынка

В сезоне 2019/20 годов главным рынком сбыта для плодоовощной продукции украинского производства были страны Евросоюза.

Как сообщает East-Fruit, на страны ЕС приходится уже 67% объёма экспорта фруктов, ягод, овощей и орехов из Украины. Ещё 14% приходится на поставки плодоовощной продукции украинского производства в страны Ближнего Востока, и лишь около 7% — в Беларусь, которая, частично, реэкспортирует украинскую продукцию на рынок России.

По оценкам трейдеров, реальный удельный вес российского рынка в поставках овощей и фруктов из Украины составляет от 3 до 5% в стоимостном измерении.

То есть, за семь лет зависимость украинского плодоовощного бизнеса от поставок на рынок РФ сократилась приблизительно в семь раз, а Россия впервые выпала из десятки основных стран-покупателей украинской плодоовощной продукции по итогам сезона 2019/20.

На данный момент Польша остаётся основным рынком сбыта украинской продукции в этой категории с удельным весом около 17%.

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Турция занимает второе место, во многом благодаря масштабным закупкам украинских грецких орехов, с удельным весом около 10%, а Франция третье — с долей более 7%.

Франция, в основном, импортирует из Украины замороженные ягоды и грецкие орехи, а также закупает украинское яблоко и наращивает импорт замороженных овощей. Польша тоже импортирует украинские замороженные ягоды, фрукты и овощи, а также свежие тепличные помидоры и огурцы.

В ассортимент украинского плодоовощного экспорта в Польшу входят также грибы, сухофрукты, лук, арбузы, дыни, капусты, свекла, черешня, чеснок и даже яблоки.

Ранее сообщалось, что на украинских рынках и в супермаркетах появилось много клубники, и ее стоимость стала существенно падать — за неделю на 30%, а иногда и на 50%.