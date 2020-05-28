Цены на клубнику покатились вниз

На украинских рынках и в супермаркетах появилось много клубники, и ее стоимость стала существенно падать — за неделю на 30%, а иногда и на 50%.

Еще в середине мая ягоды стоили 120-160 грн/кг, теперь 60-90 грн/кг, сообщает 24tv.ua.

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Указано, что этой весной из-за неблагоприятных погодных условий урожай начали собирать примерно на неделю позже. Поэтому долгое время на прилавках была только дорогая тепличная клубника. А сейчас появилась грунтовая — поэтому цены полетели вниз.

Ожидается, что ближе к пику сезона (середина июня) они еще снизятся (в некоторых регионах — вдвое). Но потом остановятся и будут заметно выше, чем в предыдущие годы.

Как отмечается, высокие цены в этом сезоне обусловлены плохими погодными условиями. Ранняя ягода пострадала из-за заморозков, а теперь проблемы из-за холода, дождей и отсутствия солнца. Особенно неблагоприятная погода в южных регионах и на Закарпатье.

"Урожай ранних ягод является одним из худших за последние 5 лет. Мы это видим по динамике предложения и цен на площадке нашего рынка. Поэтому особенностью этого сезона будет рекордно высокая цена на всю раннюю ягоду", — отметила аналитик крупнейшего в Западной Украине оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Низкий урожай клубники прогнозирует и председатель Союза украинского селянства Иван Томич.

"Урожай ранних ягод не очень хороший. И из-за ограниченного предложения цены высокие. Не порадуют и поздние сорта — на них тоже повлияли погодные условия. Поэтому низких цен на клубнику в этом сезоне не будет", — заявил он.

"Но есть и положительный момент. В этом году, несмотря на высокую стоимость, украинская клубника быстро вытеснила с рынка импортную, в частности, греческую и испанскую", — резюмировало издание.

Ранее сообщалось, что в 2020 году украинские производители соберут один из худших за последние 5 лет урожай ранней клубники.