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АПК 50 минут назад

Урожаю ягод в Украине угрожают заморозки и засуха

Аграрии уже сейчас должны думать о стратегических запасах воды и удобрениях

Урожаю ягод в Украине угрожают заморозки и засуха Урожаю ягод в Украине угрожают заморозки и засуха
Фото: Пиксабей

В связи с аномально теплой зимой и весной вегетация голубики и других ягодных культур начнется раньше. Об этом в комментарии для AgroPortal.ua рассказал директор предприятия "Ягоды Галиевки" Олег Шишмарев.

"Например, в нашем хозяйстве в прошлом году очень пострадали растения: на голубике почернели верхушки. Они уже были раскрыты, с листочками. Произошло это 6 апреля из-за температуры -12°C ночью. Поэтому прошлой осенью мы использовали специальные удобрения, в составе которых есть вещества, способные уменьшить последствия такого стресса для растений", — добавил он.

Второй угрозой Шишмарев назвал засуху. По его словам, проблема с влагой наблюдается уже сейчас.

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"Ягодники будут сохнуть, поэтому аграрии сейчас должны думать о стратегических запасах воды. Хозяйства, подобные нашему, имеют системы капельного орошения для растений, но для их функционирования мы должны позаботиться о непрерывном обеспечении водой", — отметил он.

Например, по его мнению, можно строить искусственные водоемы для обеспечения своих плантаций, использовать специальные препараты, которые способны дольше удерживать влагу в почве и уменьшить потребность в воде для полива на 30-40%.

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Ранее стало известно, что Украина занимает третье место по производству яблок, после Польши и России, а также входит в тройку мировых производителей черешен и смородины.

Напомним, за 9 месяцев 2019 года Украина экспортировала плодово-ягодной продукции на сумму 172 млн долларов, что на 10% превышает показатель соответствующего периода 2018 года. Крупнейшим рынком сбыта для украинской продукции садоводства остается Европейский Союз.

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