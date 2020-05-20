Урожай ранней клубники в Украине может стать худшим за последние 5 лет

В 2020 году украинские производители соберут один из худших за последние 5 лет урожай ранней клубники.

Такое предположение сделали аналитики крупнейшего в Западной Украине оптового рынка ОРСП "Шувар", проанализировав динамику предложения и цен на эту ягоду в первой половине сезона.

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Как отмечается, даже после обвала цены, произошедшего за последние трое суток, стоимость ягоды все равно значительно выше, чем в предыдущие годы.

Указано, что высокие цены в этом сезоне объясняются хуже погодными условиями — из-за холодной погоды и отсутствия солнца ягода очень плохо вызревает в хозяйствах Юга и на Закарпатье.

К тому же, сезон украинской клубники-2020 начался на неделю позже, чем год назад — в первых числах мая.

"Урожай ранней клубники является одним из худших за последние 5 лет, мы это видим по динамике предложения и цен на площадке нашего оптового рынка. В предыдущие, даже не очень урожайные годы, земляника начинала дешеветь с первых дней продаж, а в этом году, из-за ограниченного предложения, первые 2 недели сезона цены снижались достаточно медленно, негативная динамика усилилась только после 15 мая", — отметила Татьяна Гетьман, руководитель департамента "Аналитика" ОРСП "Шувар".

По состоянию на 18 мая на площадке оптового рынка "Шувар" во Львове клубника предлагалась по 65-75 грн/кг. В предыдущие сезоны самая высокая цена 60-65 грн/кг была зафиксирована в середине мая 2019 года, а самая низкая цена 22-25 грн/кг в 2016 году. С начала сезона на площадке ОРСП "Шувар" было продано более 200 тонн клубники — наименьший объем за последние 5 лет.

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"С середины мая предложение начало достаточно быстро увеличиваться и, скорее всего, в ближайшие дни мы увидим более интенсивное снижение цены. Впрочем, уже понятно, что особенностью этого сезона будет рекордно высокая цена на раннюю ягоду. К сожалению, не все производители смогут на этом заработать, некоторые хозяйства потеряли значительную часть урожая из-за заморозков в первой половине мая", — добавила Гетьман.

В то же время в этом году, несмотря на высокую стоимость, украинская клубника довольно быстро вытеснила с рынка импортную ягоду от производителей Греции и Испании.

Ранее сообщалось, что в связи с аномально теплой зимой и весной вегетация голубики и других ягодных культур начнется раньше.