Пандемия коронавируса ставит под угрозу экспорт украинских орехов

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 возникнет сложность с транспортировкой украинских орехов на экспорт.

Об этом заявил почетный президент Украинской ореховой ассоциации Владимир Пахно, передает AgroPortal.ua.

По словам Пахно, урожай будет примерно таким, как и в прошлом году: 105-112 тысяч тонн. В настоящее время украинские садоводы посадили орех на площади до 300 га (140 га — фундук, остальные — грецкий).

"Насаждений будет меньше, чем в 2019 году в связи с изменениями в программе компенсаций, и из-за проблем с доставкой саженцев грецкого ореха из Франции и Молдовы, фундука — из Италии", — рассказал эксперт.

Пахно сообщил, что садоводы будут работать в большинстве с украинскими питомниками, хотя и здесь могут возникнуть проблемы с логистикой.

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"Учитывая пандемию, будет ограничен рынок китайского ореха в Европе. Поэтому мы отправим примерно 80 тысяч тонн грецкого ореха за границу. Напомню, Украина в прошлом году экспортировала более 100 тысяч тонн ореха в скорлупе — это рекорд последних лет", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что уже несколько лет подряд поступления валюты от экспорта орехов составляют больше половины всех валютных средств, поступающих от продажи всей продукции садоводства страны.

Только за 2019 год реализовано орехов на общую сумму $138,6 млн, что составляет 53,3% от реализации всей плодово-ягодной продукции Украины ($206,2 млн), разъяснил он.

"Закупочные цены у населения в Украине могут меняться. Например, в Европе цены прошлого года были минимальными из-за дополнительных объемов из Чили и США", — сказал Пахно.

По его прогнозам, в этом году оптовая стоимость украинского ореха будет такой: $0,8-$1,1/кг — в Украине и $1,8-$2,4/кг — в Европе, ядро — 120 грн/кг и $6-$8/кг — в Европе.

Напомним, Украина вошла в топ-3 стран по сбору грецкого ореха. Украинские производители собрали более 120 тысяч тонн грецкого ореха. По объемам валового сбора — это третье место в мире после Китая и США.